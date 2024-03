"Prima mea experienţă cu spitalul a fost chiar în primul an în care mi-am adus soţia şi fiica aici. Alina, soţia mea, a trebuit să facă o intervenţie, la şase luni după ce am venit aici. Eu am rămas şocat: nu am fost nevoit să bag mâna în buzunar sau să vin cu flori, sau să vin cu ceva. Nicio atenţie, sub nicio formă! În afară de un mulţumesc, nu acceptă nimic,. Poţi să vii tu încărcat, dar nu acceptă ei. În primul rând, nu îi lasă legea şi, în al doilea rând, aşa sunt ei cuviincioşi, nu au nevoie de cadouri din partea pacienţilor

Este o curăţenie de nedescris, cel puţin prin spitalele pe unde am fost eu. Nu am întâlnit o toaletă, un salon murdar, cu toate că spitalele sunt foarte vechi, dar sunt întreţinute. Nu mai vorbesc de aparatură, de tehnologie. Sunt foarte dezvoltaţi. Nu ştiu cum mai este România, pentru că de mulţi ani nu am mai călcat într-un spital din România", a povestit George Florescu.

Comparativ cu situația din România, în care de multe ori aparținătorii pacienților sunt nevoiți să cumpere medicamente pentru că nu există în spital, acesta a mai spus: "Dacă nu găseşti în spital, ți se face reţetă și mergi în farmacie şi îl ridici gratuit sau din alt spital care este pe raza aceleiași provincii - la noi, judeţ. Mergi la spital cu acea reţetă şi îţi eliberează medicamentul tot gratuit".

