Cum slăbim. Bilic, secrete: Nu trebuie să eliminăm pâinea și făinoasele

"Se spune că nu suntem niciodată suficient de slabi… sau de bogați. La finanțe nu mă pricep, însă am câteva recomandări pentru un slăbit eficient. Atenție la cantitatea de carbohidrați din farfurie! Porția corectă de făinoase trebuie să fie cât palma, adică 1 felie de pâine sau 2-3 linguri de orez, paste, mămăligă, cartofi. Asta la fiecare masă, dacă nu aveți probleme cu silueta.

Când vreți să slăbiți, eliminați făinoasele de la masa de seară, după ora 18 mâncați doar proteine (carne, pește, ouă) și multe legume. Consistența alimentelor influențează aportul caloric. Zahărul se absoarbe mai ușor din lichide. Toate sucurile (fie ele și fresh), smoothie-urile și produsele pasate predispun la îngrășat. Nu mai sunteți bebeluși! Mestecați, nu beți cu paiul!

Glucoza se absoarbe mai repede când stomacul este gol, prin urmare evitați consumul de dulciuri sau produse făinoase la începutul mesei. Începeți cu salată sau ciorbă ca aperitiv, iar la felul principal asociați carbohidrații de tip paste, orez sau cartofi cu carne și legume. Cât despre desert, ideal e să-l mâncați la sfârșitul mesei - cantitatea de zahăr absorbită va fi mai mică.

Temperatura la care este consumat un anumit preparat are impact asupra aportului de calorii. O parte din amidonul prezent în orez, paste sau cartofi se recristalizează prin răcire și nu mai poate fi absorbit din intestin. Salata orientală, orezul de la Sushi și pastele reci îngrașă mai puțin. Alegeți varianta integrală la cereale și produse făinoase, prezența fibrelor scade viteza de absorție a glucozei.

Pastele din grâu dur au indice glicemic mic, în schimb orezul are indice glicemic mare. Pâinea integrală are indice glicemic 65, în timp ce pâinea albă și chiflele sar de 100. Concluzia? Nu trebuie să eliminăm pâinea și făinoasele din viața noastră, ci doar să știm când și în ce cantitate să le consumăm!", a explicat Mihaela Bilic pe Facebook.

Citește și:

Cinci fructe care te ajută să slăbești: "Oferă rapid senzaţia de saţietate şi poate ajuta la eliminarea grăsimii de pe burtă"

Potrivit Eat This, not That, câteva fructe sunt cele mai sigure pentru siluetă, scrie Rador, citând Darik. Nutriţioniştii avertizează că nu există un singur produs care să garanteze eliminarea grăsimii de pe abdomen, însă unele fructe şi legume pot ajuta la atingerea acestui obiectiv. Iată câteva dintre acestea:

Pepenele verde - conţine în principal apă şi este bogat în nutrienţi.

Merele - sunt o sursă de fibre care ne pot ajuta să consumăm mai puţine calorii.

Murele - au mai puţin zahăr decât alte fructe de pădure.

Avocado - conţine grăsimi sănătoase şi fibre. Oferă rapid senzaţia de saţietate şi poate ajuta la eliminarea grăsimii de pe burtă.

Portocalele - sunt pline multe substanţe benefice: vitamina C, fitonutrienţi, potasiu, acid folic. Portocalele diminuează retenţia de grăsime.

Cum să mănânci ce-ți place fără să te îngrași. Bilic, trucuri geniale: Ajută la digestie și taie pofta de zahăr

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat cum putem mânca ce ne place fără să ne îngrășăm. Există câteva trucuri.

"Vreți să mâncați ce vă place și să aveți grijă și de siluetă? Există mici secrete și gesturi simple prin care puteți reduce aportul de calorii de la o masă fără să renunțați la gust.

Începeți cu o salată de crudități sau cu o supă pe post de aperitiv. Stomacul nu știe să numere caloriile, însă este impresionat de volum. Dacă îl umpleți parțial cu legume proaspete sau cu apa din ciorbă, va rămâne mai puțin loc pentru felul doi." Citește mai departe>>

