Cum se poartă Mircea Badea ca șef. Adina Halas, amintiri de la debutul în televiziune: "În viața personală, este extraordinar de empatic"

"La momentul respectiv, eram la Agenția MRA, a lui Liviu Ionescu. Am fost chemată la un casting pentru TeleEurobingo show. După câteva luni, cei de la Antena 1 ne-au plăcut pe mine și pe Carmen Brumă, cu care făceam echipă. Se vedea că noi comunicam foarte bine la TeleEurobingo, așa că ne-au trimis pe la matinal și pe la alte emisiuni, pentru promovarea concursului tv. În cele din urmă, când s-a pus la cale show-ul ”Noaptea târziu”, ni s-a propus direct de către producător, care cred că era american, să fim asistentele lui Mircea Badea”, povestește Adina Halas, într-un interviu pentru click.ro.

"Mircea Badea nu s-a comportat niciodată ca un șef cu noi. În viața personală, el este un om extraordinar de empatic, pe care te poți baza, un om bun de pus la rană, foarte săritor, nu a avut vreun aer de superioritate. M-a ajutat de fiecare dată când i-am cerut sfatul, a fost impecabil”, mai povestește vedeta.

"Găsești extrem de rar așa legătură de suflet"

”Carmen Brumă și cu mine suntem prietene de peste 25 de ani. Mă bucur să am astfel de prieteni, mă onorează faptul că un om atât de frumos, disciplinat, valoros, important, interesant, frumos mobilat și interior nu numai exterior. Nu cred că există un secret al prieteniei noastre, mai degrabă am învățat cum să ne comportăm, ne-am apreciat și nu am făcut rabat de la calitatea prieteniei.

În plus, am discutat deschis despre orice și ne-am dorit întotdeauna binele. Găsești extrem de rar așa legătură de suflet, am fost pur și simplu norocoase că ne-am găsit așa”, a mai spus Adina Halas.

Cine este Adina Halas

Adina Halas (43) este om de televiziune, MC de evenimente, vlogger, blogger, trainer, producător și editor de video-uri, dar și om de radio.

La începutul anilor 2000, a devenit asistentă la “TeleEurobingo Show”, a avut o colaborare cu “Dimineți La Tine”, “Teo și Mircea Show”. Ulterior, a devenit redactor și asistentă la emisiunea “Noaptea târziu cu Mircea Badea”, unde îl aducea în platou pe prezentatorul tv, la începutul emisiunii, alături de colega ei, Carmen Brumă, cea care i-a devenit acestuia parteneră de viață, scrie wowbiz.ro. De asemenea, în anul 2000, Adina Halas a avut o apariție specială în filmul “Vlad the Impaler, Dark Prince: The True Story of Dracula”.

Timp de doi ani, alături de Carmen Brumă, au prezentat matinalul "Trezirea la realitate", la Realitatea TV. În 2007, a prezentat "Comando România", la Kanal D.

Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu, multiplu campion naţional la ciclism, și este mămica unui băieţel - Serghei.

