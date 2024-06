"Sistemul nu poate fi învins". Manuela Hărăbor, mamă singură pentru fiul ei cu autism: "Nu am găsit empatie la forurile superioare ale statului"

"Sistemul nu poate fi învins, din păcate. Singura soluție pe care am găsit-o a fost să las sistemul în spate și să îmi văd de treabă. Să găsesc soluții pentru ca lui Andrei să îi fie mai bine. Nu mi-am permis să mă las descurajată. Evident că lucrurile s-au mai schimbat, dar nu suficient. Sistemul se bate cu pumnii în piept că a devenit european, că merge pe niște principii democratice, dar totul a rămas, în mare parte, la nivel declarativ. Dacă pentru copii s-au mai găsit ceva resurse, oricum insuficiente, datorită muncii depuse de către asociații sau fundații, pentru adulții cu nevoi speciale nu se face în continuare nimic", a spus Manuela Hărăbor, într-un interviu pentru viva.ro.

"Plătesc taxe din două locuri de muncă. Spre Andrei nu se întorc nici măcar 10%"

"Nu sunt singurul caz de mamă singură cu un copil cu nevoi speciale. Din păcate, statistica este destul de cruntă. Dar, așa cum v-am mai spus, eu i-am avut alături mereu pe părinții mei și pe sora mea, care ne-au ajutat necondiționat. În general, fiecare se descurcă cum și cât poate. Terapiile de nouă generație sunt în continuare nedecontate, ajutorul financiar de la stat este insuficient pentru necesitățile persoanelor cu nevoi speciale, medicația adjuvantă care se folosește în alte țări nu este luată în considerare de către Ministerul Sănătății, drept care nu este decontată. Cu toate că eu plătesc taxe din două locuri de muncă, spre Andrei nu se întorc nici măcar 10%.

Empatie am găsit în imediata apropiere, în mediul în care trăiesc și muncesc, nicidecum la forurile superioare ale statului, care, potrivit Constituției, ar trebui să poarte de grijă tuturor cetățenilor și să gestioneze banii noștri în folosul tuturor românilor. Să găsescă soluții pentru absolut fiecare problemă cu care se confruntă fiecare om din țara asta. Dezamăgirea cea mai mare este că legiuitorii au ca prioritate tot ce se impune din partea Uniunii Europene în detrimentul propriilor cetățeni", a mai spus actrița.

Moment cumplit cu fiul ei: "L-am găsit sedat"

"Am avut parte de două experiențe foarte dureroase. Prima, eram în America, trebuia să mă întorc în țară, am sunat acasă și am aflat că tata îl pierduse pe Andrei în parc. Am încercat să schimb biletele de avion, mă simțeam prinsă într-o capcană și nu știam ce să fac. După câteva ore, l-au găsit pe Andrei. A vrut să-l răpească cineva, dar a intervenit jandarmeria.

A doua întâmplare, vara următoare am plecat la mare. Am închiriat un apartament cu părinții mei și Andrei. M-am întors în București că aveam spectacole și, în perioada asta de trei zile cât am lipsit, Andrei și-a spart capul. S-a aplecat peste balcon, de la etajul unu, a alunecat și a căzut în gol pe un petec de pământ de 60 de cm pătrați. Dacă ar fi căzut pe gard sau pe beton… Am ajuns la spital, l-am găsit sedat, medicul mi-a spus că nu are nicio leziune și că a avut un noroc extraordinar. A două zi dimineață, Andrei s-a trezit și mi-a spus: “Mama, hai la plajă”, a mărturisit Manuela Hărăbor.

"E greu să crești orice copil în România. Trăim într-o țară în care statul nu este interesat decât de propria persoană, propriul buzunar. De 30 de ani, au dat dovadă de o lipsa gravă de respect față de cetățean. Să crești un copil cu dizabilități este dificil pentru că trebuie să te descurci singur", povestea Manuela Hărăbor, în urmă cu ceva timp, pentru Fanatik.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News