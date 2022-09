Cum să reduci consumul la energie electrică și gaze. Alex Gavrilescu, arhitect Visuri la cheie: Am reușit să scad costurile la jumătate

În condițiile în care mulți români se tem de facturile pe care le vor avea în sezonul rece, ar fi de ajutor să aflăm dacă există variante prin care am putea face unele modificări în casă, astfel încât să reducem consumul.

SPECTACOLA: Ce sfaturi practice aveți în acest sens?

Alex Gavrilescu, arhitect Visuri la cheie: În primul rând, dacă avem un buget să facem o termoizolare a locuinței ar fi ideal și aici vorbim de o termoizolație calculată în coeficienții energetici, nu una după ureche, cum aud mereu că o termoizolație cu cât este mai groasă este mai eficientă, după un calcul corect se poate spune ce grosime de termosistem să aplicăm.

Eu nu recomand polistirenul, este o alegere strict economică, pe termen scurt, și atât.

SPECTACOLA: Care sunt principalele „unelte” prin care putem păstra temperatura în casă, în situația de față, „să ținem frigul la distanță”.

Alex Gavrilescu, arhitect Visuri la cheie: Aș spune că putem să obținem o încălzire hibrid în consum, recent am făcut o casă cu încălzire și electrică, și gaz, și am reușit să scad costurile la jumătate în consum. Bine, să ai și un termosistem al locuinței care să țină căldura în interior și frigul afară, recomand spațiile vitrate gândite în pondere cu locuința, adică dacă ai o cameră cu un volum de 30m³, să nu ai o suprafață vitrată mai mare de 2m². Știu, e frumos să ai vitrine mari în casă, dar asta trebuie să ai în vedere că te va costa mult la consum. Am eu o vorbă.

SPECTACOLA: Care sunt materialele de construcție spre care ar trebui să ne orientăm, atunci când proiectăm o casă, pentru a avea răcoare vara și căldură iarna.

Alex Gavrilescu, arhitect Visuri la cheie: Materiale cât mai organice, cât mai aproape de adevărul lor, lemnul să fie lemn, piatra să fie piatră și așa mai departe, să fie, dacă se poate, cât mai locale - un lemn care și-a dus viața într-o climă tropicala nu are ce să caute în alta zone pentru că nu se va adapta și nu își va îndeplini scopul. Am să vă mai spun un secret al materialelor în general, materialul și el este un element viu, omul dacă nu îl așează în contextul potrivit, îl omoară - asta este valabil pentru materialele organice, pentru materialele care provin din procese industrializate, viața lor este mică caci ele au fost deja omorâte în procesul de facere și durata lor este scurtă, secretul este următorul, un material tinde să se întoarcă la forma inițială mereu și cu cât este mai aproape de forma inițială are o durată mai mare de viață, cu cât a fost mai mult procesat se deteriorează mai repede.

SPECTACOLA: Dacă vorbim de apartamente, ce soluții avem? Cum putem îmbunătăți acest aspect, din interior.

Alex Gavrilescu, arhitect Visuri la cheie: Nu recomand termoizolarea la interior, ea se poate face, însă necesită o atenție mai mare la montaj și nu se face ca o termoizolare clasică, are nevoie de ventilație ca peretele să nu facă condens și este mai complicat și mult mai costisitoare din 2 aspecte, financiar și spațiu.

