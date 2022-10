Cum s-au îmbogățit unii din vânzarea casetelor cu spectacolele VOUĂ. Adrian Fetecău: Se specializaseră! Veneau cu casetofoane mari băgate în genți

"Mă duc acum vreo patru-cinci ani, să văd un turneu final al Campionatului Național de Box la Circ. Meseria. Mă așez singur și vine un domn. Se așază lângă mine și zice: „Domnule Fetecău?” Dă mâna. Zice: „Știți câți bani am câștigat pe seama dvs.?” Zic: „Am îmbătrânit, m-oi fi sclerozat, dar nu îmi aduc aminte.” „Nu îmi dau seama la ce vă referiți.” „Să vă explic.” I-am luat numărul de telefon, să mă ajute, când o să fac această istorie – sper, nu am mai vorbit cu dânsul de atunci – „Eram student la Petroșani”.

Acest lucru este important. Eu m-am mai pregătit și cu alte chestii, dar nu mai contează. Dar aceste vorbe ale omului... Auzisem, la multe spectacole de ale noastre, studenții întreprinzători de atunci – unii vindeau bere, alți se specializaseră, veneau cu casetofoane mari băgate în genți pe care, dacă le puneai lângă boxă, îți trăgea tot spectacolul. Făceau o matriță a spectacolului și apoi le multiplicau și vindeau casete cu noi.

El era student la Petroșani - afla când apărea un spectacol nou, venea și cumpăra matrița - o cumpăra pe bani serioși, știind că scoate bani apoi multiplicând-o, vânzând la Petroșani. Ce m-a distrat incredibil a fost următorul lucru. Zice: „Luam matrița, mai aveam doi colegi de cameră, o puneam în casetofon, ca să ascultăm noul spectacol. La un moment dat, începeam ca la Europa Liberă, să dăm mai încet, ca să nu audă vecinii cu ce am venit!” Am început să râd de dânsul: „Ce tari sunteți, VOUĂ vă era frică să ascultați spectacole și noi le făceam!”, a spus spus jurnalistul Adrian Fetecău, în podcastul Avangarda, cu Ionuț Vulpescu.

"Facem spectacolul 500 în Aula Facultății de Drept. Duc dosarul la aprobat. Nu îi dau numele. Era secretar de partid la Drept un domn care a fost foarte cunoscut după Revoluție, că nu mai contează, că nu e o emisiune cu răfuieli. Era dosarul ultra-cuminte. Știam ce vreau să spun, dar i l-am dus ultra-cuminte. Nu a mai contat. Știa antecedentele. Dar eu apucasem să îl invit pe Eugen Dumitru la TVR să filmeze tot spectacolul. Foarte important acest lucru, nu a mai fost un canal de televiziune de la vizita lui De Gaulle în Aula Facultății de Drept. Făcusem afișajul, aveam niște invitați incredibili, toți au venit - Valentin Silvestru, Gopo, marele regizor la Cannes, George Mihăiță, Dumitru Solomon, Tudor Popescu, dramaturgi mari. Erau invitați la acel spectacol.

Și, cu trei – patru zile, am fost anunțați că spectacolul se contramandează din cauza acestui domn, care a zis: "Nu!" știind că făcusem niște lucruri. Nu am avut altă șansă. Eram puțin nebărbierit. Cu un palton pe mine. M-am dus la secretariatul de partid al centrului universitar, undeva pe Vasile Conta, am întrebat de o doamnă, era într-o ședință, m-a lăsat portarul să intru, am așteptat să se termine ședința și m-am dus la dânsa. "Doamnă, avem spectacol...” A zis: "Domnule, știți ce ați făcut atunci, nu mai... dacă nu vă las, nu vă las!". Și, atunci, fiind puțin nebărbierit, i-am spus: "Știți, ar fi a doua lovitură în această lună." - "Ce s-a întâmplat, dragă?” - "Știți, mi-a murit mama și...” - mizam pe faptul că era în vârstă. Și zice: "Îmi pare extrem de rău. Hai, aveți și voi grijă ce spuneți acolo" și ne-a lăsat". Citește mai departe>>

