Cum s-a ”redescoperit” Rihanna după ce a născut. ”Acum ma joc din nou. Acum mă distrez”

Pentru că a putut purta din nou haine la modă în public după ce a născut doi copii, Rihanna a avut o ”redescoperire” personală.

Cântăreața a dezvăluit că s-a simțit ”prea confortabil” purtând pijamale și treninguri după ce l-a născut pe cel de-al doilea fiu al ei anul trecut.

După ce ai copii, moda devine ”cel mai puțin important” lucru, a spus ea. Dar, vorbind la petrecerea de lansare a ultimei sale colaborări cu Puma la Londra, ea a spus că a te îmbrăca ”face ceva pentru tine ca femeie”.

Câștigătoarea mai multor premii Grammy are doi fii cu rapperul A$AP Rocky - RZA Athelaston Mayers, născut în 2022, și Riot Rose Mayers, născut în 2023.

„La prima sarcină, am simțit că am putut purta tocuri până la final. Dar, apoi, cu a doua sarcină, ai un copil mic, o burtă, este iarnă, ai o haină, o geantă pentru bebeluș. Tocuri? Hmm, poate că nu. De aceea am devenit un pic mai creativă cu stilul meu confortabil. Și apoi am devenit prea confortabilă după ce am avut al doilea copil și am rămas doar în halate, pijamale, treninguri. Acum ma joc din nou. Acum mă distrez cu hainele mele”, a spus Rihanna, conform BBC.

Vedeta a participat miercuri la lansarea de la Londra, la câteva zile după ce a fost văzută la festivalul Coachella din California.

Redescoperire prin modă

Revenirea în lumina reflectoarelor și faptul că se gândește din nou la modă i-a oferit "o redescoperire" și dreptul "de a-i permite chiar și acel spațiu mental pentru a se apropia de dulapul ei și a crea lucruri”, a spus ea.

”După o vreme, când ai copii, te gândești că acesta este cel mai stupid lucru, cel mai puțin important. Chiar este cel mai puțin important lucru. Dar, face ceva pentru tine ca femeie și ca mamă, ceea ce este important pentru noi”, a mai spus Rihanna.

Vedeta în vârstă de 36 de ani s-a îndepărtat de muzică în ultimii ani, ultima dată lansând un album în 2016.

Acest lucru nu a împiedicat-o să devină o miliardară de sine stătătoare, iar averea ei netă este estimată la 1,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Veniturile ei provin în principal din brandul ei de machiaj și îngrijire a pielii și din brandul de lenjerie.

Ea a apărut pe câteva piese în ultimii ani, inclusiv ”Lift Me Up” în 2022, single-ul principal al filmului ”Black Panther: Wakanda Forever”.

Și-a dezvăluit cea de-a doua sarcină în timpul spectacolului din pauza meciului Super Bowl 2023, prima ei prestație live în mai mult de cinci ani. A fost urmărit de peste 121 de milioane de telespectatori, fiind cel mai urmărit spectacol al evenimentului din istorie.

