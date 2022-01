Cum îți dai seama dacă peștele pe care vrei să-l cumperi este proaspăt

1. Uită-te cu atenție la mucusul transparent cu care peștele este acoperit. Trebuie să fie curat și fără miros. Dacă peștele are un mucus închis la culoare și un miros deloc plăcut, înseamnă că stă acolo de câteva zile.

2. Te poți ghida și după solzi. Peștele proaspăt are solzi curați, lucioși și foarte bine lipiți. În caz contrar, solzii se curăță imediat sau nu sunt curați ori lucioși.

3. Un pește proaspăt are ochii limpezi și bombați. Dacă peștele este vechi, ochii sunt tulburi și se înfundă în orbite.

4. Urechile unui pește proaspăt sunt foarte bine lipite de branhii - acestea au, de asemenea, culoarea roz ori roșie, în funcție de specie și sunt curate și umede.

5. Peștele proaspăt are gura închisă, în vreme ce peștele învechit are gura deschisă. De asemenea, peștele proaspăt are carnea fermă și elastică, iar corpul său nu se îndoaie. Dacă apeși cu degetele pe un pește învechit, vor rămâne urme.

6. Anusul unui pește vechi sau alterat este roșu și umflat, scrie shtiu.ro.

VEZI ȘI: 10 lucruri pe care nu le știai despre mâncare

1. Cea mai scumpă pizza din lume costă 12.000 de dolari și este preparată de trei bucătari italieni, în 72 de ore. Această pizza are trei tipuri de caviar, mozzarella, homar din Norvegia și din Cilento și sare de mare roz australiană.

2. Cașcavalul este cel mai furat aliment din lume.

3. Un burger de la fast-food poate conține carne de la 100 de vaci diferite.

4. Statisticile arată că una din patru alune din lume ajunge în Nutella.

5. Găurile din biscuiți permit eliberarea aburului în timpul coacerii. Astfel, biscuiții rămân plați.

6. McDonald’s vinde anual 2,5 miliarde de hamburgeri.

7. Inițial, ketchupul a fost vândut ca medicament. În anii 1830, medicul John Cook din Ohio, SUA, recomanda ketchupul pentru problemele de indigestie. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, ketchupul a început să fie consumat pe diferite feluri de mâncare.

8. Ciocolată albă nu este, de fapt, ciocolată, ci un amestec de zahăr, lapte, vanilie, lecitină și unt de cacao.

9. Urme de alune pot fi găsite și în dinamită. Alunele au un ulei folosit ca ingredient în timpul producerii glicerinei, o componentă principală a nitroglicerinei.

10. Cartofii prăjiți franțuzești sunt originari din Belgia, potrivit shtiu.ro.

