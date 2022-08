În România, la fel ca în UE, există aceleaşi diferenţe între vânzarea prin intermediul canalelor moderne și cea prin intermediul comerţului tradiţional, cea mai importantă fiind varietatea şi multitudinea de produse puse la dispoziţie sub acelaşi acoperiş, în cazul comerţului modern. Parcările auto, atmosfera din magazine, seviciile suplimentare (de împachetare, promoţiile etc.), birourile de informaţii si alte facilităţi fac şi ele diferenţa între cele două forme de comerţ. În condiţiile în care comerţul tradiţional este actorul iniţial prezent pe piaţă, apariţia unor noi forme de comerţ, care se dezvoltă chiar prin intermediul clientelei comerţului tradiţional, ar putea arăta că cele două forme de comerţ se concurează. Acest lucru poate fi valabil, până in momentul în care cea de-a doua formă de comerţ devine majoritară.

Val Vâlcu: Cum să concureze micul comerciant, cu un magazin-două, cu aceste reţele care au în spate un întreg lanţ de hipermarketuri cu depozit?

Bogdan Chiriţoiu: Companiile mici au avantajul lor, faptul că sunt mult mai mobile. Companiile mari au, iar, avantajele lor - şi anume că, fiind de dimensiuni mai mari, pot obţine preţuri mai bune, plus că îşi pot pune la punct sisteme de management, softuri ş.a.m.d. Pe noi ne interesează doar să fie cel mai bine pentru consumatorul final, să fie servicii bune şi preţuri bune pentru consumator.

Val Vâlcu: Păi... în final vor rămâne două firme, doi mari rechini care-i înghit pe ceilalţi.

Bogdan Chiriţoiu: Se tot vorbeşte că tendinţa naturală a capitalismului este să ajungă la monopol. Nu e! Istoria nu a confirmat acest lucru. Tendinţa naturală a pieţei nu este să deţină monopol.

Val Vâlcu: După '90 încă mai erau mici lanţuri comerciale care aveau centre în fiecare cătun. Am fi putut să le păstrăm. Dar ne-a pus să le fragmentăm. Iar acum au venit unii care fac exact acelaşi lucru. Merg şi iau fostele "alimentare" pe care le unesc într-un singur lanţ cu depozite în spate, volume mai mari... sigur că vin cu preţuri mai mici.

Bogdan Chiriţoiu: Noi nu suntem un instrument al politicii publice. Consiliul Concurenţei a fost gândit în aşa fel încât să nu permită unora să ajungă "prea mari". Când o companie vrea să cumpere pe alta, trebuie să ne ceară aprobare. Când ne uităm la tot ce înseamnă comerţ, ne uităm la zona lor de captare, nu le judecăm la nivelul ţării ci strict pe zona lor. Au fost cazuri când am spus - "Poţi să cumperi magazine în oraşul x, dar nu poţi în oraşul y. Sau poţi să cumperi şi în zona z dar nu te folosi de faptul că eşti singur în zonă ca să creşti preţurile, condiţia este să le menţii similare cu cele din alte zone unde există concurenţă."

Evaluările pieţei, din punct de vedere concurenţial, trebuie realizate cu grijă şi trebuie să ţină cont de specificul fiecărui caz analizat. În principiu, argumentele înclină balanţa în favoarea definirii separate a pieţei produsului, în ceea ce priveşte comercializarea prin intermediul comerţului tradiţional şi comercializarea prin intermediul comerţului modern. Dar atenţie trebuie acordată şi cadrului de manifestare al concurenţei, respectiv mediul rural vs. mediul urban, localităţi mici vs. localităţi mari etc. Scopul regulilor de concurenţă nu este acela de a proteja anumiţi agenţi economici de pe piaţă, ci de a proteja concurenţa, care conduce la alocarea eficientă a resurselor de pe pieţe şi care, la rândul său, conduce la satisfacerea nevoilor consumatorilor finali.

Bogdan Chirițoiu cunoaște sistemul politico-administrativ românesc, atât din perspectiva practică, cât și din cea a cercetării, a problematicii integrării europene, având o vastă experiență în colaborarea cu organizațiile internaționale. Are experiență în domeniul politicilor publice și al managementului proiectelor, deținând funcții de coordonator pentru proiecte Phare, evaluator pe programul Access, consultant al Delegației Comisiei Europene pentru programul Europa, evaluator pentru programul Phare Coeziune, Dezvoltarea Serviciilor Sociale, expert local (ADR7) pentru promovarea campaniei Phare - Schema de Dezvoltare a Resurselor. Chirițoiu a ocupat funcția de Consilier de stat la Departamentele „Politici Economice și Sociale” și „Planificare și analiză politică” în cadrul Administrației Prezidențiale. În prezent, deține funcția de președinte al Consiliului Concurenței, autoritatea națională în domeniul concurenței, care pune în aplicare și asigură respectarea prevederilor naționale, dar și a celor comunitare de concurență (Legea concurenței nr. 21/1996).

