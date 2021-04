Cum începe școala pe 5 mai. Ministrul Sorin Cîmpeanu: "Vrem renunțarea la înjumătățirea claselor"

"Miercuri, 5 mai, va fi prima zi de școală cu excepția celor din clasele terminale. Cei din clasele terminale, neavând structura anului școlar afectată vor reveni la școală conform vechii planificări în data de 10 mai, urmând să deruleze cursuri până pe data de 11 iunie, în cazul elevilor de clasa a VIII-a. Pe 22 iunie vor începe examenele pentru evaluarea națională. Cei de clasa a XII-a vor începe examenul de bacalaureat pe data de 28 iunie. Ceilalți elevi însă, revin după scenariile anunțate: în scenariul verde, cu rata de infectare sub 1 la mie, absolut toți elevii, inclusiv cei de la grădiniță revin cu prezență fizică. În scenariile galben și roșu revin cu prezență fizică în data de 5 mai copiii din grădinițe, elevii din învățământul primar, inclusiv clasele pregătitoare și elevii claselor terminale," a spus Sorin Cîmpeanu.

Cîmpeanu: "Nu are nici un fel de logică"

Sorin Cîmpeanu precizează că până acum înjumătățirea efectivelor de elevi nu a avut nici o logică.

"Am făcut o solicitare către Ministerul Sănătății vineri, am prezentat acest lucru cu o zi înainte și Comitetului Interministerial conform căreia revenirea la școală să se facă inclusiv pentru clasele terminale fără înjumătățirea efectivelor. Am prezentat o serie de argumente precum respectarea regulilor sanitare în școli mai mult decât în alte locuri, importanța examenelor naționale pentru clasa a VIII-a și a XII-a. Este o lipsă de logică în care ne-am încadrat până acum: în aceeași școală, cu două clase identice ca suprafață, într-una învață elevi de clasa a IV-a cu efectiv complet, ceea ce e foarte bine, iar în cealaltă învață elevi de clasa a VIII-a cu efectiv înjumătățit. Nu are nici un fel de logică. Și pentru școlile speciale este foarte important să permitem revenirea cu prezență fizică. În școlile speciale sunt peste 27000 de elevi, mare parte din ei cu tulburări inclusiv din spectrul autist, elevi care au nevoie de prezență fizică și de cabinete de stimulare de logopedie, de chinetoterapie care nu pot fi asigurate în online," a mai zis Cîmpeanu.