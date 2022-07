Cum faci față ratelor la bănci în 2022. Soluția propusă de un expert financiar

Românii sunt copleșiți de ratele la bănci în acest an, odată cu creșterea ROBOR. Consultantul financiar Cristi Tudorescu, a elaborat, în această idee, o analiză complexă privind calculele la care ajunge un credit ipotecar și a prezentat principalele soluții la care pot recurge românii în această perioadă.

”Cine are un credit ipotecar legat de IRCC, deja observă cum rata lunară crește de la trimestru la trimestru. Și va mai crește începând cu 1 octombrie, iar apoi începând cu 1 ianuarie 2023” a transmis consultantul, scrie Alba24.ro.

Care sunt calculele pentru un credit de 300.000 lei

Astfel, la un credit de 300.000 RON pe 30 de ani luat în ianuarie 2022, atunci când IRCC era 1.17% + o marjă de 2.5% => DAE 3.67%, rata era la început de 1.378 RON pe lună.

De la 1 octombrie, când IRCC urcă la 4.06%, rata lunară va deveni 1910 RON (+39% față de începutul creditului).

Iar de la anul, dacă am avea un IRCC de 5.5%, cum este destul de probabil să se întâmple, atunci rata ajunge la 2.203 RON /lună (+60% )

Practic, există o fereastră de 6 luni până când această rată devine certitudine.

Trei variante de restructurare a unui credit

Consultantul Cristi Tudorescu a identificat 3 soluții pentru următoarele luni:

1. Până la 31 decembrie 2022, diminuezi soldului creditului, cu menținerea ratei și reducerea perioadei rămase până la scadență, dacă până la final de 2022, rambursezi 50.000 RON sau 100.000 RON, cu menținerea ratei la 1910 RON.

Astfel, rămâi cu o perioadă de 26.7 ani, respectiv de 15.6 ani până la terminarea creditului. Practic îți scurtezi cu 4 până la 14 ani durata, presupunând aici că poți plăti în continuare rata de 1910 RON, iar eventuale creșteri sunt tolerabile pentru bugetul tău.

2. Până la 31 decembrie 2022, un mix între diminuare sold și diminuare rată, în ideea ca alte creșteri potențiale să te prindă cu o rată ceva mai mică. Deși nu este o soluție ideală, poate fi un compromis față de prima variantă de mai sus.

3. Trecerea către o rată fixă, asumând costurile de transformare a creditului din dobândă variabilă în dobândă fixă.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

Românii care și-au luat locuințe prin Prima Casă, copleșiți de rate: ”Am început cu 800 de lei și acum e 1400”. Prof. Coșea, despre ROBOR și IRCC

Românii care au luat credite Prima Casă sunt în situații disperate după ce ratele aproape s-au dublat.

”Buna ziua tuturor! Știți cumva PÂNĂ CÂND va fi nebunia asta cu creșterea ROBOR-ului...???? Sau doar eu am primit mesaj că, din septembrie, din NOU se MĂREȘTE.....?! Așa ceva.... Prea de tot, am început cu rată de 800 de lei și acum e 1400 de lei.... Nu știu când se va termina, dar efectiv am ajuns sa lucrăm doar pentru rată... Vă doresc zile bune cu soare. Să ne mai bucurăm cât putem.” a scris un internaut pe un grup dedicat Prima Casă.

”Am început cu 1300 și am ajuns la 2200. Și încă mai crește” sau ”Crește până nu mai putem plăti, am plecat de la 975 RON, iar de luna asta plătesc 1700, ROBOR în 2017 a fost 0,89% acum 6,5%.” au fost alte comentarii la postare.

Sunt și români care s-au împrumutat la IRCC și cărora, de asemenea, le-a crescut rata, mai puțin ce-i drept: ”Suntem la IRCC și am primi azi mesaj că a crescut rata cu 100 lei. Am înțeles că va mai crește și IRCC, deci nu știm cum e mai bine”.

IRCC se află la 1,86%, conform comunicării citate anterior. Profesorul de economie Mircea Coșea a fost despre acest aspect pentru RadioDCNews.

