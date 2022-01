Cum arăta Serghei Mizil în tinerețe

Serghei Mizil uimește telespectatorii cu replicile savuroase, poveștile sale, dar și modul în care face destăinuiri despre viața lui.

Serghei Mizil este foarte activ și în mediul online, acolo unde publică des imagini cu cele mai importante persoane din viața sa. Printre postările sale se numără și câteva poze din tinerețe, de pe vremea când avea părul lung.

Iată câteva dintre imaginile publicat de acesta pe contul de Instagram:

View this post on Instagram A post shared by Serghei Niculescu-Mizil (@sergheiniculescumizil)

View this post on Instagram A post shared by Serghei Niculescu-Mizil (@sergheiniculescumizil)

Anii au trecut, iar Serghei Mizil s-a decis să își schimbe complet stilul de viață. Pe lângă faptul că a reușit să se facă cunoscut în lumea mondenă, acesta a devenit un celebru om de afaceri.

View this post on Instagram A post shared by Serghei Niculescu-Mizil (@sergheiniculescumizil)

Serghei Mizil a recunoscut cã devine sensibil atunci când este vorba de căței. El a povestit, la un moment dat, în cadrul emisiunii „Stăpânii Vedetelor”, de la Antena Stars, despre cum a început să îndrăgească maidanezii.

„Câinii metis sunt din punctul meu de vedere defavorizați și pe aceștia îi iau pentru că sunt de zece ori mai deștepți și atașați decât cei de rasă. Prima mea cățea a fost tot maidaneză și a stat cu mine 16-17 ani, cu mine în dormitor", spunea acesta.

Serghei Mizil a mai povestit și despre cum a ajuns să dețină doar câini maidanezi. „Eu nu suportam câinii maidanezi. Într-o seară, am plecat de la un restaurant și un câine a sărit la roata mașinii și l-am lovit. (...) Pe atunci, aveam o fabrică și cumnatul meu a adus un câine mic, alb. M-a întrebat dacă poate să îl țină acolo și am acceptat. Când a venit iarna, nu am mai dat drumul la căldură, a zis să îl aducă acasă și mi l-a adus mie. Din clipa aia, nu am mai scăpat de câini, nu a mai plecat de lângă mine. De atunci, numai câini maidanezi iau”, a povestit Serghei Mizil.

