Cum arată 'Eternal Pink', un diamant roz extrem de rar estimat la 35 de milioane de dolari, care va fi scos la licitaţie - Video

Această piatră preţioasă 'fără impurităţi' are 10,57 de carate şi a fost extrasă în 2019 dintr-o mină din Botswana, minereul brut având iniţial 23,78 de carate. Nestemata va fi pusă în vânzare pe 8 iunie la New York, metropola americană fiind considerată principalul centru internaţional al artei şi al luxului.

Potrivit casei Sotheby's, deţinută de magnatul franco-marocan-israelian Patrick Drahi, licitaţia diamantului 'Eternal Pink' va avea loc în cadrul unei săptămâni speciale, ce va fi dedicată vânzărilor de bijuterii. 'Avem de-a face cu diamantul cel mai rar dintre cele rare, a cărui piatră nu suportă nicio comparaţie', a declarat Alexander Eblen, directorul departamentului de bijuterii din cadrul casei Sotheby's. 'Evaluat la circa 3,3 milioane de dolari per carat, adică puţin peste 35 de milioane de dolari în total, aceasta reprezintă cea mai mare estimare per carat pentru o piatră preţioasă prezentată pe piaţă', a adăugat el.

The Eternal Pink diamond is expected to sell for over $35 million when it hits auction in June, according to Sotheby's.



Experts said the 10.57 carat jewel could also break the record set by another pink diamond, which sold for $57.7 million last year.https://t.co/IVX9u93nuB pic.twitter.com/Cr7njHEmrY