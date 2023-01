Cum arată "banana falsă", fructul care ar putea ajuta la combaterea foametei

„Ensete ventricosum”, cunoscut și sub numele de bananier fals, bananier etiopian sau ensete, are frunze uriașe, desprinse dintr-o tulpină înaltă. Spre deosebire de bananele convenționale, consumate în principal ca desert, bananele false sunt o sursă foarte importantă de hrană, în special în Africa. De fapt, 15 dintre aceste plante sunt suficiente pentru a hrăni o familie de cinci persoane timp de un an.

Potrivit unui studiu raportat în Environmental Research Letters, bananierul fals din Etiopia are potențialul de a hrăni peste 100 de milioane de oameni, ceea ce, în contextul actualei crize, pare a fi lumina de la capătul tunelului. Planta este capabilă să supraviețuiască până la șapte ani cu puțină apă, în condiții de secetă extremă. Se maturizează în doar cinci ani și crește până la o înălțime de șase metri. În plus, poate fi plantată în orice moment al anului și recoltată în același mod. De aceea este supranumită „copacul împotriva foametei”.

Bananier fals. Foto: Wikimedia Commons

Bananierul fals este un copac lemnos care crește până la șase metri înălțime sau mai mult. Frunzele sale sunt mari: au până la un metru lățime, cu o nervură de culoarea somonului. Înflorește o singură dată în viață și o face sub forma unui mănunchi mare. Fructele seamănă cu bananele cultivate, dar nu sunt la fel de gustoase și, în plus, au semințe cubice, tari. După înflorire, această plantă moare.

„Ensete ventricosum” a fost descrisă științific pentru prima dată în 1948. Aproximativ 20 de milioane de oameni se bazează în prezent pe această plantă pentru nutriție. În aceste condiții, banana falsă este într-adevăr o cultură de subzistență pentru milioane de oameni din Etiopia.

