Cum a reacționat Anamaria Prodan după ce Laurențiu Reghecampf nu s-a prezentat la divorț

Anamaria Prodan a răbufnit după ce Laurențiu Reghecampf nu a venit la prima înfățișare din procesul de divorț, deși nu știa încă de îmbolnăvirea cu COVID-19 a avocaților impresarei. Impresara a făcut mai multe declarații acide pentru Antena Stars, în care susține că tot ce își dorește este ca întreg scandalul să se termine cât mai repede, antrenorul fiind cel care a refuzat să rezole divorțul la notar, conform Spynews.

Cum a Anamaria Prodan a răbufnit după ce Laurențiu Reghecampf nu a venit la divorț

Impresara subliniază că își dorește ca Reghecampf să-i înapoieze banii și bunurile pe care le-ar fi furat, dar pe care ar fi refuzat să i le dea până acum. Potrivit acesteia, antrenorul ”și-a bătut joc”, atunci când ea i-a propus să rezolve situația pe cale amiabilă.

„Este un proces simplu ca oricare altul, unde îmi doresc foarte tare să scap odată din calvarul ăsta, și eu și copiii mei, și să ne reuperăm ce avem de recuperat. Eu l-am rugat pe domnul Reghecampf de foarte multe ori să ne returneze ceea ce ne-a și să terminăm de foarte mult timp. M-am îmbrăcat de nu știu câte ori și l-am așteptat să mergem la notar și și-a bătut joc, nici măcar n-a apărut, a luat totul în glumă”, a declarat Anamaria Prodan, la Antena Stars.

Ce spune impresara despre custodia copilului lor

După ce s-a aflat că Laurențiu Reghecampf le-a spus apropiaților că nu se va prezenta la proces pentru că ”are mult de muncă”, Anamaria a amintit și despre pretențiile pe care le-ar emite antrenorul cu privire la custodia copilului lor.

„Văd că dă declarații de custodie, de pensie alimentară. Nu știu de unde are domnia sa aceste informații, căci eu încă nu le-am cerut, dar probabil că vom ajunge și la acest punct. Cei drept, consider că băiețelul nostru nu are ce să învețe de la un asemenea comportament, dar fiind avocat de meserie, sunt conștientă că nu poți să faci lucrul ăsta, să-l decazi din drepturi”, a mai adăugat impresara.

Antrenorul, ținut sub papuc de Corina Caciuc

Totodată, impresara a vorbit despre relația dintre cel care îi este încă soț și actuala lui parteneră. Potrivit acesteia, antrenorul face tot ce îi spune Corina Caciuc, cea care îi va dărui și un copil în câteva luni.

La final, Anamaria Prodan a enumerat ce își dorește să se întâmple în următoarea perioadă.

„Reghecampf nu are voie să vorbească, nu are voie să meargă cu mașina, nu are voie să țină telefonul, n-ar voie să ia decizii, n-ar voie să-și ajute copiii, n-ar voie să facă absolut nimic. Reghecampf are voie să facă ședințe foto, să zâmbească frumos la cameră și atât. Probabil în curând nu va mai avea voie nici să antreneze, va trebui să stea să crească copilul. Îmi doresc foarte tare ca acest proces să fie public, nu cum l-a pus domnia sa, conștient fiind de faptul că voi afla absolut tot și l-a pus la secret. (...) Nimeni nu va pleca cu munca pentru copiii mei. (...) Îmi doresc doar să dispară! Îmi doresc ca numele meu și al copiilor mei să nu mai fie târât în acest scandal. Îmi doresc ca judecătorii și avocații să-și facă treaba și să recuperez ce e al meu, pentru că eu am muncit atâția ani”, a încheiat Anamaria.

