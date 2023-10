Cum a ieșit Săptămână Culturală Românească organizată de un spaniol: "Am pornit de la figura lui Mircea Eliade!" - VIDEO

"Ideea de la care a pornit proiectul Săptămânii Culturale Românești a fost bazată pe o bună consultare și documentare. Menționez exilul cultural românesc din Spania. Multă lume, chiar din România, nu cunoaște multe lucruri despre exilul cultural românesc din Spania. Pornind de la figura lui Mircea Eliade care a deschis lucrările unui eveniment similar în anii 40, la Madrid. Acesta a fost punctul de pornire. Acest proiect (Săptămâna Culturală Românească) a primit finanțare din partea statului român (prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni). În cadrul Săptămânii Culturale Românești au avut loc lansări de carte, manifestări populare, ateliere pentru copii, concerte, de la muzică pop rock la concerte de muzică populară, la prezentări de costume, gastronomie românească.

Am ales cu grijă și am încercat să identificăm toate aspectele la care comunitatea românească putea fi sensibilă. Am gândit săptămâna culturală pentru toate categoriile de vârstă, toată casa, toată familia, să poată veni părinți și copii. Noi credem că a fost un succes, un exemplu de muncă în echipă și ne bucurăm că am putut să finalizăm acest proiect. Toate activitățile au atras publicul, atât cele desfășurate în interiorul centrului cultural cât și cele desfășurate afară. Afluența de public a fost la concerte.” a subliniat Juan Jose Garcia, secondat de Laura Dragomir, purtător de cuvânt al Casei Române de Cultură Getafe și traducătoarea discuției.

Urmărește emisiunea integrală:

