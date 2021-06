Cui lasă Viorel Lis toată averea. Dezvăluiri după diagnosticul primit: E prea târziu, pentru mine nu se mai schimbă nimic

Dan Capatos, adevărul despre veniturile sale: Dacă le faci strâmbe, te dau afară. Neștiind să fac altceva, trăiesc din salariul pe care îl am

Viorel Lis trece prin momente grele în ultima vreme, iar problemele de sănătate și-au pus amprenta asupra fostului edil al Capitalei.

La 77 de ani, acesta a dezvăluit cui îi va lăsa toată averea pe care o deține și că își dorește ca Oana Lis să adopte cât mai repede un copil, pentru a nu rămâne singură în momentul când el nu va mai fi.

Cui lasă Viorel Lis toată averea

Recent, Viorel Lis a mărturisit că toată moștenirea pe care o are îi va rămâne soției sale, Oana Lis.

"Asta e plăcerea ei și mă gândesc și eu că dacă n-am avut copii să nu rămână singură. Pentru mine nu se mai schimbă nimic, e prea târziu", a declarat Viorel Lis la Antena Stars.

Mai mult, fostul primar al Capitalei a mărturisit că Oana a fost cel mai mare sprijin al lui și fără ea nu ar fi putut să trăiască și că nu a crezut vreodată că soția lui să îl ajute atât de mult. Totodată, Viorel Lis e de părere că Oana este singura persoană din viața sa care a fost cu adevărat lângă el.

"Nu mă așteptam să aibă atât de mult suflet, dar îmi dau seama că e pentru prima dată când am pe cineva cu adevărat lângă mine. Contează enorm, contează pentru că, chiar dacă stau foarte mult în pat, eu am ieșit doar la recuperare, e bine că e cu mine, mă simt foarte bine, adică trec peste ceea ce am", a completat Viorel Lis.

Fostul edil al Capitalei a declarat că trece prin momente delicate din cauza problemelor de sănătate, motiv pentru care evită să mai părăsească locuința. Medicii i-au spus acestuia că puține sunt șansele să își revină.

"Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape. În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața", a spus el într-un alt interviu.

Oana Lis, ajutorul de nădejde al soțului ei

Oana Lis a spus că nu își va lăsa soțul niciodată la greu și va fi mereu acolo pentru a-l ajuta. Aceasta nu poate uita binele pe care fostul edil i l-a făcut în tinerețe, iar acum spune că va fi alături de el la fiecare pas. Cu umorul caracteristic, Oana susține că acum este asistenta și doctorița soțului ei.

„Acum sunt asistenta lui, doctorița lui. Asta este viața, unora li se pare deplasat acest lucru, dar mie nu, este soțul meu, el a fost alături de mine în tinerețe, m-a ajutat mult, nu am cum să îl las acum. El mi-a schimbat viața. Are problemele cu picioarele din cauza sedentarismului, de la izolarea aceasta cu COVID-19, a stat mult în casă, nu a mers, nu a făcut puțină mișcare și uite că a ajuns așa”, a spus Oana Lis pentru impact.ro.

Ce pensie are Viorel Lis

Deși mulţi oameni cred că soţul Oanei Lis este foarte bogat, lucrurile nu stau chiar aşa

"Trăiesc cu o pensie de 37 de milioane pe lună. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o moştenire de la ţară, averea mea", spunea Viorel Lis în urmă cu ceva timp.