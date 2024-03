Cristina Șișcanu, țeapă de câteva sute de lei după o comandă online: "Ce mizerii! Au făcut o reclamă mincinoasă" (VIDEO)

"Mi-e frică să deschid. Cred că m-am lăsat influențată de niște chestii pe internet. Ar fi trebuit să fie două colete. Sunt niște colete surpriză. Eu am emoții. Dacă am pierdut banii, asta este, nu am ce să fac.

Cică îți vine un colet surpriză care costă 168 de lei și primeai ceva cu o valoare mult mai mare. Mi s-a părut ceva foarte ingenios. Cică sunt niște gadgeturi care provin de pe Amazon, care nu mai pot fi vândute așa și se vând sub formă de colet surpriză. Așa era reclama aia! Când să fac plata, îmi zice să fac upgrade și am zis da, iar brusc mi-a zis 408 lei. În filmul de promovare, arăta cum o doamnă a primit un computer. (...)

Habar nu am ce se află în coletul acesta pe care soțul a dat 408 lei - o grămadă de bani. Dacă e ceva nasol în el?

Mamă, nu cred așa ceva! Voi vă dați seama ce minciună? Ia uite, un cablu USB care costă 2 lei. Îi dau în judecată pe ăștia. Vă dați seama ce țeapă mi-am luat? Astea sunt niște chinezării, au făcut o reclamă mincinoasă. Păi, nu îi dau eu în judecată? (...) Ei garantau că valoarea obiectelor din colet este peste ceea ce plătești. Ce mizerie!”, a spus Cristina Șișcanu, în timp ce deschidea coletul.

