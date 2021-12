Cristian Diaconescu, întrevedere cu Boyko Borisov

"În marja reuniunii "The future Of Transatlantic relation" de la Sofia, am avut un dialog bilateral cu Boyko Borisov, fostul prim-ministru al Bulgariei şi în prezent preşedintele partidului conservator GERB. În cursul întrevederii am abordat atât teme privind cooperarea politică între PMP şi GERB cât şi o serie de subiecte privind securitatea şi stabilitatea în regiunea Mării Negre", transmite Cristian Diaconescu, preşedintele Partidului Mişcarea Populară.

Cristian Diaconescu: Modificarea Constituției, o necesitate imperativă

Liderul PMP a transmis, luni, un mesaj referitor la necesitatea revizuirii Constituţiei.

Parlamentul marchează 30 de ani de la adoptarea Constituției României, după Revoluția de la 1989. Este un moment dedicat reflecției privind modul de funcționare al actului constituțional, aplicarea acestuia și mai ales, a rolului său în modernizarea societății românești.

PMP consideră că actuala putere trebuie să aibă voința parlamentară privind amendarea Constituției în Parlament. În continuare voința poporului, care s-a exprimat, prin referendumul din 2009, pentru un Parlament uninominal și scăderea numărului de aleși, la maximum 300 NU este respectată.

”Este nevoie de eliminarea tuturor ambiguităților din actuala Constituție care au creat adevărate dificultăți în funcționarea democrației din România. Este necesară o nouă filosofie de exprimare imperativă a termenilor constituționali, care să elimine dihotomiile privind funcționarea instituțiilor statului”, consideră Președintele PMP.