Crescătorii de vaci ies cu animalele în stradă! Proteste la București și în toată țara

Crescătorii de vaci din România au ajuns la disperare și sunt hotărâți să iasă în stradă, în condițiile în care li se oferă din ce în ce mai puțini bani pentru laptele de la poarta fermei, deși prețurile la raft sunt din ce în ce mai mari, a anunțat, luni, la Radio România Tg. Mureș, Iacob Boca, lider al Asociației Mureș și vicepreședinte al Federației Crescătorilor de Bovine.

„În ultimele două luni, procesatorii au început să scadă prețul la lapte cu 15 bani, 30 sau 40 de bani. La ora asta, de la 2,50- 2,60 lei litrul, sunt zone în județul Mureș și în țară unde se vinde laptele la 1, 40 lei, 1,50 sau 1,70 lei. La insistențele și disperarea colegilor mei am hotărât să gândim la ce avem de făcut de acum înainte: ne vindem animalele pentru că nu avem cum supraviețui, mergem pe pierdere, sau ne îndreptăm spre ministrul Agriculturii, spre premierul României, spre președintele țării, să le spunem că altfel, suntem obligați să ne închidem afacerea. Chiar nu-i glumă de data asta, pentru că ne-a prins într-o situație din care nu mai avem ieșire. După un an de secetă, în care nu am avut porumb siloz, nu am avut lucernă decât 20%. La producția de lapte județul Mureș e pe locul unu pe țară, dar de data asta nu se mai poate să nu se diminueze cu cel puțin 50 la sută”, a declarat Iacob Boca.

Acesta spune că procesatorii aduc lapte de import, iar crescătorii de vaci de lapte din România rămân cu sute de mii de litri nevânduți, cum s-a întâmplat recent la o fabrică din județul Brașov. Federația Crescătorilor de Bovine va trimite la Guvern un memoriu prin care vor cere factorilor naționali de decizie să protejeze prin lege producția autohtonă de lapte.

