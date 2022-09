Copacul periculos pe care nu trebuie să îl atingi niciodată. Poate provoca cancer și chiar moartea. Nu încerca să îi dai foc, îți arde plămânii

Arborele manchineel (Hippomane mancinella) este pe cale de dispariție, dar la fel devine și oricine se încurcă cu el. Asta pentru că această plantă tropicală rară, care oferă fructe înșelător de dulci, este unul dintre cei mai otrăvitori copaci de pe Pământ, scrie Treehugger. Cristofor Columb l-a numit "merișorul morții". În plus, el deține recordul mondial Guinness pentru "cel mai periculos copac".



Manchineel, nativ în America Centrală, nordul Americii de Sud, Florida de Sud și Caraibe, este de multe ori etichetat cu semne de avertizare.

Fructul este cel mai periculos

Fructele sunt cea mai evidentă amenințare. Sunt dulci, atrăgătoare, dar pot provoca ore de agonie și chiar moarte, după doar o mușcătură.

"Am mâncat din acest fruct și avea un gust dulce plăcut", a scris radiologul Nicola Strickland într-un articol din British Medical Journal în anul 2000 despre consumul de manchineel împreună un prieten. "Câteva clipe mai târziu, am observat o senzație ciudată de piper în gură, care a evoluat treptat către o senzație de arsură și o senzație de constricție a gâtului. Simptomele s-au agravat în câteva ore, până când abia puteam înghiți alimente solide din cauza durerii chinuitoare și a senzației unui nodul faringian uriaș", a mai scris acesta.

Merele otrăvite sunt, totuși, doar începutul. Fiecare parte a acestui copac este toxică și, potrivit Institutului de Științe Alimentare și Agricole din Florida, "interacțiunea cu și ingestia oricărei părți a acestui copac poate fi letală". Aceasta include scoarța, frunzele și seva lăptoasă, doar o picătură din aceasta poate arde pielea iubitorilor de plajă care caută umbră. Chiar și fără a atinge copacul în sine, oamenii, și chiar vopseaua de pe mașini, au fost arse de seva groasă și caustică, în timp ce ploaia o spăla de pe ramurile copacului.

Toxinele din plante evoluează de obicei pentru apărare, dar nu este clar de ce manchineel a ajuns la astfel de extreme.

Efectele pe care le poate avea otrăvirea

Arborele conține un cocktail de toxine, inclusiv hipomanină A și B, precum și unele care nu au fost încă identificate. Câteva dintre ele acționează instantaneu, conform "Poisonous Plants and Animals of Florida and the Caribbean" de David Nellis, în timp ce altele își acționează în timp. Simptomele de la contactul cu seva variază de la o erupție cutanată și dureri de cap până la dermatită acută, probleme severe de respirație și "orbire dureroasă temporară", scrie Nellis. Arderea sau tăierea lemnului nu este recomandată pentru că fumul și rumegușul acestuia ard pielea, ochii și plămânii.

Consumul de fructe provoacă de obicei dureri abdominale, vărsături, sângerări și leziuni ale tractului digestiv, adaugă Nellis. Moartea este considerată pe scară largă un risc, dar datele privind mortalitatea pentru ingerarea fructelor de mănșănie, cunoscute în mod informal sub numele de "măr de plajă", sunt rare. În afară de pericolul pe termen scurt, unii compuși de tip manchineel pot fi co-cancerigeni, favorizând creșterea tumorilor benigne și maligne.

