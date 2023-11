Consumul de energie al Germaniei ar urma să atingă un minim istoric în 2023 - Cauze

Think tank-ul Working Group on Energy Balances (AG Energiebilanzen) prognozează că în acest an consumul total de energie al Germaniei va fi de 10.784 Petajoule ( 2.996 Terawaţi oră) cu 8% mai puţin decât în 2022, an în care criza energetică europeană a lovit puternic Germania, şi cu 28% mai puţin decât cantitatea de 14.905 Petajoule consumată în anul 1990, când au început să fie colectate date statistice cu privire la acest indicator.

Consumul de energie al Germaniei, influenţat în special de evoluţia economică

Potrivit analiştilor de la AG Energiebilanzen, consumul de energie al Germaniei a fost influenţat în special de evoluţia economică. În acest an este posibil ca PIB-ul Germaniei să înregistreze un declin de până la 0,5%. Industriile mari consumatoare de energie au înregistrat scăderi de producţie, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra consumului de energie. În plus, vremea mai caldă comparativ cu anul anterior a contribuit şi ea la reducerea consumului de energie.

Temperaturi favorabile

Potrivit calculelor AG Energiebilanzen, aproximativ o cincime din reducerea procentuală totală a consumului este posibil să se datoreze temperaturilor favorabile. Un alt factor care a afectat consumul de energie este preţul ridicat, care a condus la realizarea de economii şi reduceri de producţie în industriile cu un consum mare de energie. La începutul acestei săptămâni, Agenţia Internaţională a Energiei a avertizat că cererea de produse petroliere a Germaniei este posibil să înregistreze în 2023 cea mai mare scădere din rândul ţărilor membre OECD.

În plus, Germania a devenit importator net de electricitate începând din luna mai a acestui an, odată cu închiderea ultimelor sale reactoare nucleare. La începutul lunii octombrie, Guvernul german a anunţat că se aşteaptă la o contracţie a economiei de 0,4% în acest an din cauza inflaţiei persistente, a preţurilor mari la energie şi diminuării schimburilor internaţionale.

Prognozele revizuite contrastează cu creşterea economică de 0,4% prognozată în luna aprilie pentru acest an. Guvernul de la Berlin prognozează însă că după contracţia de 0,4% în 2023 va urma o revenire pe creştere a Produsului Intern Brut, până la un avans de 1,3% în 2024 şi unul de 1,5% în 2025.

