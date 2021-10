Concertul Regal caritabil continuă. Tinerii talentați au nevoie de susținerea noastră!

'România are nevoie de artă! Tinerii talentați au nevoie de susținerea noastră! România pierde în fiecare an zeci de tineri talentați, care ar putea deveni ambasadori culturali, dar care, din cauza lipsei de resurse financiare sau a unei îndrumări, nu își pot dezvolta talentul artistic. Chiar dacă harul lor este descoperit, chiar dacă sunt acceptați în școli de arte sau muzică, tinerii din familii modeste nu au șanse reale de afirmare. De aceea, continuăm să îi susținem să își urmeze visul, să își dezvolte potențialul și să își construiască o carieră artistică.



Așa cum am făcut-o timp de 12 ediții prin Concertul Regal de strângere de fonduri, ce avea loc tradițional în ziua de naștere a Regelui Mihai, vă dăm întâlnire cu cei care creează România frumoasă duminică, pe 24 octombrie.



Emisiunea-eveniment România are nevoie de artă! aduce cele frumoase momente muzicale ale Concertelor Regale, mesajul Majestății Sale Margareta, interviuri cu artiști și formatori de opinie și testimoniale ale foștilor bursieri, în susținerea unei noi generații a programului național Tinere Talente.



Pentru mulți tineri talentați, ajutorul primit prin burse, mentorat și promovare a reprezentat o treaptă esențială în evoluția lor, un salt spre performanță și o șansă de a-și construi o carieră de succes pe scena europeană. Mulți alți tinerii talentați din familii modeste au acum nevoie de acest ajutor pentru a-și urma visul! Fiecare dintre noi poate contribui la viitorul lor printr-un gest simplu, dar foarte important – un SMS cu textul ARTA la 8864, pentru a susține bursele Tinere Talente cu 4 EUR lunar.



Personalități artistice și culturale, muzicieni și artiști vizuali, cu recunoaștere internațională, se alătură campaniei pentru a sublinia importanța artei și necesitatea sprijinului acordat tinerilor la început de drum, pentru a-și atinge adevăratul potențial. Între aceștia Irina Margareta Nistor, Marcel Iureș, Paula Seling, Zoli Toth, dirijorul Tiberiu Soare, soprana Iulia Isaev, dirijorul Gabriel Bebeșelea, violoncelistul Marian Cazacu, compozitorul Sebastian Androne, soprana Diana Alexe, tenorul George Vîrban, artistul vizual Sabina Dragomir.



Susțineți tinerii talentați ai României, prin SMS cu textul ARTA la 8864, contribuind astfel cu 4 EUR lunar! Împreună creăm viitorul cultural al acestei țări! Mulțumim celor care transmit cu putere mesajul că România are nevoie de artă!', conform unui comunicat de presă.