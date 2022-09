În această sâmbătă, aproape de miezul nopții (ora 23.59), sunteți invitați la un concert special Van Halen - "Live: Right Here, Right Now" 1993

Seria Midnight Live Concerts va continua duminică, la RADIO DCNEWS, cu Mötley Crüe și concertul "Carnaval Of Sins: Live" 2006, de la ora 23.59.

Vă așteptăm pe Radio DCNews!

Trupa Scorpions

Scorpions este una dintre cele mai renumite şi consacrate trupe rock din Germania. De-a lungul carierei, de peste 50 de ani, trupa a vândut peste 100 de milioane de albume.



Istoria trupei Scorpions a început în 1965, când Rudolf Schenker (chitară), Karl-Heinz Vollmer (chitară), Achim Kirchhoff (bass) şi Wolfgang Dziony (baterie/vocal) au format un grup pe care l-au numit Scorpions. În 1967, a venit solistul vocal Werner Hoyer, dar după doar şase luni trupa s-a desfiinţat, deoarece Vollmer a fost obligat să plece în armată, scrie Agerpres.



În toamna anului 1968, Schenker, Dziony, Ulrich Worobiec, Lothar Heimberg şi Bernd Heigner pun din nou bazele Scorpions. La finalul anului 1969, solistul vocal Hegner părăseşte grupul. Worobiec pleacă şi el, fiind înlocuit de Michael Schenker, fratele lui Rudolf. Michael l-a adus în grup pe Klaus Meine. Din 1971, Scorpions semnează un contract cu casa de discuri Metronome, care la începutul lui '72 scoate pe piaţă albumul de debut "Lonesome Crow", potrivit site-ului bestmusic.ro.



În 1982, prin albumul "Blackout", trupa Scorpions devine recunoscută la nivel internaţional. Primul turneu mondial al trupei debutează la 1 martie 1982, în Germania, apoi trece prin Luxemburg, Franţa, Italia, Spania, Anglia, SUA, Japonia şi Thailanda. Compoziţiile de bază de pe disc sunt "Blackout", "Cant't Live Without You", "No One Like You", "Now" şi "Dynamite.



Albumul "Love At First Sting" a apărut în 1984 şi a fost vândut în şase milioane de exemplare. Cu această ocazie, Scorpions a realizat şi primele sale hit-uri în format single: "Rock You Like A Hurricane","Still Loving You". La finele aceluiaşi an este editat materialul "Gold Ballads".



După un turneu mondial care a durat doi ani, Scorpions a lansat în 2007 albumul "Humanity: Hour 1" şi a început Humanity Tour. Următorul album, "Sting in the Tail" conţine, la fel ca şi precedentele, atât melodii hard-rock ("Sting in the Tail", "Raised on Rock", "Turn You On"), cât şi balade ("Sly", "Lorelei" sau "The Good Die Young").



În 2011, Scorpions a lansat albumul Comeblack. În 2013-2014 a avut loc turneul mondial Rock'n Roll Forever. Anul 2015 a adus lansarea albumului "Return To Forever", dar şi aniversarea de 50 de ani a trupei. Componenţa actuală Scorpions este Rudolf Schenker (chitară, vocal), Klaus Meine (lead vocal, chitară), Matthias Jabs (chitară, vocal), Pawel Maciwoda (bass, vocal), Mikkey Dee (tobe), conform paginii oficiale de Facebook a trupei.

În 1996 grupul lansează trei piese de *top: Humans Being, Can’t Get This Stuff No More şi Me Wise Magic, dovedind că reprezintă o forţă în materie de heavy-metal şi în anii ’90.

