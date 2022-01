Compensare facturi la energie şi gaz. Ciolacu: Legea e ineficientă. Ar trebui să avem o şedinţă de coaliţie şi să venim cu alt act normativ

Marcel Ciolacu a fost întrebat, la Antena 3, dacă în coaliţia de guvernare s-a găsit instrumentul potrivit pentru ca românii să facă faţă creşterii preţurilor la energie electrică şi gaz.

Lege ineficientă

'Funcţionăm pe o lege propusă de actualul ministru, din punctul meu de vedere ineficientă, ea neputând fi pusă în aplicare, cea cu plafonarea şi cu compensarea facturilor. Ar trebui cât mai curând să avem o şedinţă de coaliţie şi să venim cu alt act normativ, ori prin ordonanţă, ori facem sesiune extraordinară la Parlament şi venim cu el, atât în privinţa persoanelor fizice, cât şi a companiilor româneşti, fiindcă ele nu mai sunt competitive la aceste preţuri.', a declarat Ciolacu.

'Totul este în lanţ, pentru că nemaiavând producţie, nu mai ai export, nu mai ai venituri, se ajunge la şomaj. Ce mă bucur este faptul că am reuşit să introducem de la început acel pachet social care are o destinaţie aproape 10 milioane de români şi am anticipat într-un fel ce se va întâmpla în luna ianuarie'., a răspuns Ciolacu.

'Dorim şi noi să avem aceste informaţii'

'Am văzut că în anumite zone ale Europei au fost mai pregătiţi, ştiţi că a existat un fond de dezvoltare şi există, pe care România putea să îl acceseze de acum doi ani. Doar 10 state din Europa au avut acces la acest fond care era destinat către zona de energie. Mai sunt companiile româneşti. Aş vrea şi eu să ştiu şi să am explicaţiile de la directorul de la Romgaz de ce nu a fost pregătit pentru această criză şi de ce nu avem extracţiile pe care le aşteptăm de la Romgaz. (...) Când accepţi să fii un director la o asemenea companie, de o asemenea importanţă cum e Hidroelectrica, vreau şi eu să ştiu ultimele investiţii şi de la Romgaz şi de la Hidroelectrica. Dorim şi noi să avem aceste informaţii. Suntem de o lună la guvernare, încă funcţionăm şi încă lucrăm cu materialul clientului', a mai spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu, noi declarații despre certificat. Spune că ar trebui luate măsuri și în autobuze

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, marți seară, cu privire la certificatul verde, că i se pare „un pic cam târziu să vii cu măsuri printr-un act legislativ”.

Întrebat, marți seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu, dacă sunt disensiuni în coaliție pe marginea certificatului verde, Marcel Ciolacu a vorbit despre abordările ministrului Rafila: „domnul ministru Rafila a venit cu o nouă abordare, una științifică și nu o abordare dură. Dacă nu încercăm să recâștigăm credibilitatea românilor în această problemă nu vom reuși să depășim această pandemie. Cu toții ne-am săturat de această pandemie!

„Nu știu cât timp va dura, nu sunt specialist. A venit (Rafila - n.r.) cu o propunere legislativă stop Covid fundamentată științific: în momentul în care se mărește rata, ca să încercăm să stopăm presiunea pe zona sanitară, mai ales pe zona ATI. Nu s-a ajuns la forma cea mai bună, au existat și discuții cât este de constituțional sau neconstituțional, cât mai este de eficient sau neeficient. Anumite măsuri, în schimb, trebuie luate”, a declarat Marcel Ciolacu, referindu-se la posibile limitări ale numărului de persoane în transportul în comun. Vezi continuarea știrii aici!

