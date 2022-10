Comisia parlamentară pentru legile Justiţiei a finalizat dezbaterile la statutul magistraţilor. Când va avea loc votul pe raport

Membrii comisiei au eliminat din lista de abateri disciplinare 'manifestările care aduc atingere în mod grav şi vădit onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului Justiţiei săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu'. Parlamentarii din comisie au eliminat, de asemenea, dintre abaterile disciplinare 'nerespectarea în mod vădit şi nejustificat a hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, a deciziilor Curţii Constituţionale şi a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii ori în dezlegarea unor chestiuni de drept, în acord cu prevederile art. 20 şi art. 148 din Constituţia României, republicată'.

Amendamentele adoptate de comisie

Printre amendamentele adoptate de comisie se numără unul care prevede că sancţiunile disciplinare ale magistraţilor se radiază de drept în termen de 3 ani de la data executării, dacă judecătorului sau procurorului nu i se aplică o nouă sancţiune în acest termen.

'Dispoziţiile privind abaterile disciplinare şi sancţiunile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor se aplică în mod corespunzător şi magistraţilor-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, iar procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare este cea prevăzută de prezenta lege', stipulează un alt amendament adoptat joi de comisia parlamentară specială.

Pentru magistraţii-asistenţi comisia de disciplină este alcătuită din 5 membr

Potrivit unui alt amendament, pentru magistraţii-asistenţi comisia de disciplină este alcătuită din cinci membri: trei judecători desemnaţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi doi reprezentanţi ai magistraţilor-asistenţi, desemnaţi de adunarea generală a acestora, cu votul majorităţii celor prezenţi.

Comisia parlamentară pentru legile Justiţiei va avea următoarea şedinţă luni, de la ora 11,30. În această reuniune urmează să se voteze rapoartele pe toate cele trei proiecte de lege ale Justiţiei - cel privind Consiliul Superior al Magistraturii, cel cu privire la organizarea judiciară şi statutul judecătorilor şi procurorilor După adoptarea rapoartelor în comisie, proiectele vor intra în dezbaterea plenului Senatului, for legislativ decizional în acest caz.

Proiectul de lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor a fost adoptat, marţi, de plenul Camerei Deputaţilor, cu 198 de voturi 'pentru', 80 de voturi 'împotrivă' şi 4 abţineri

Proiectul de lege a parcurs toate etapele procedurale prevăzute de legi în ceea ce priveşte elaborarea în propunerea şi adoptarea proiectelor de acte normative la nivelul Guvernului şi a împlinit toate avizele necesare, în special al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat, în plen, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu. 'Foarte important, acest proiect ridică la rang de lege o serie de reguli care până acum existau în regulamentele interne ale Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte cariera judecătorilor şi a procurorilor, începând cu admitere şi examenul de capacitate, numire, promovare pe loc sau în funcţie de execuţie, promovarea în sistem, trecerea de la funcţia de judecător în cea de procuror şi invers, detaşarea, delegarea, transferul judecătorilor şi procurorilor şi aşa mai departe', a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, sunt prevăzute, de asemenea, o serie de proceduri în ceea ce priveşte propunerea pentru funcţiile de procuror de rang înalt, ele fiind în prezent într-un ordin ministerial. 'Am transparentizat acest proces, am extins Comisia de la nivelul Ministerului Justiţiei, care include doi reprezentanţi ai Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, în proiect am integrat o serie de decizii ale Curţii Constituţionale în materie de carieră a magistraţilor, în materie de libertate de exprimare, am integrat jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene', a adăugat Predoiu. Proiectul a fost criticat, în plen, de reprezentanţii grupurilor parlamentare ale USR şi AUR. Potrivit proiectului, judecătorii şi procurorii au calitatea de magistraţi, iar cariera judecătorilor este separată de cariera procurorilor. Vezi continuara aici!

