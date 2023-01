Codin Maticiuc: Astăzi, de ziua ta, vreau să-ți spun că te urăsc tată

”Te urăsc, tată. Astăzi, de ziua ta, vreau să-ți spun că te urăsc tată. Te urăsc că ai ridicat ștacheta atât de sus. Măcar mama are niște calități imposibile la care nici măcar nu visez să ajung și m-am obișnuit cu asta. Dar tu? Cel cu care mă comparam în fiecare an și nu știam pe unde să scot cămașa. La 33 de ani erai cel ma tânăr ambasador român, eu scoteam o carte despre cluburi și f*tut. Apoi ai construit un business, o familie și o casă. Am o familie frumoasa și eu, un business cu care mă chinui, supraviețuiesc și locuiesc într-o casă construită de tine. Ai construit un orfelinat cu 2,5 milioane de euro. Cred că anul acesta abia voi renova îndeajuns de multe spitale încât să egalez această sumă. Îți mulțumesc ție și lui Dumnezeu că nu ai produs, scris și jucat în filme. Voi trece linia aceea dintre ură și dragoste înapoi abia când voi fi sigur că ai mei copii mă vor privi și pe mine măcar cu jumătate din admirația și respectul cu care eu mă uit la tine. Te urăsc tată, foarte mult te urăsc!” a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

Tatăl lui Codin Maticiuc este cunoscutul om de afaceri Ion Maticiuc. În cadrul unui eveniment, Ion Maticiuc se declara mândru de fiul său pe care mărturisea că-l vede un continuator perfect al afacerilor sale. El și-a vizitat fiul la o acțiune caritabilă, unde spunea: ”Pentru prima oară, se descurcă! Cu adevărat muncește! Până acum, marketingul e de el, atât!”.

Actorul Codin Maticiuc, devenit inițial celebru ca un ”crai de Dorobanți”, s-a distanțat considerabil de amprenta peiorativă tipică băieților de bani gata, numiți de presă ”beizadele”. Dincolo de realizările din domeniul artistic, Codin Maticiuc se implică în nenumărate acțiuni caritabile. În plus, are și o frumoasă familie, în octombrie 2022 venind pe lume al doilea copil al familiei pe care a format-o alături de Ana: ”Stați liniștiți: a venit ILINCA. O să facă această lume puțin mai bună și România mai frecventabilă. Simt eu, cu inima mea de tată” scria el în 10 octombrie.

În 8 octombrie, avea o postare emoționantă despre cum i s-a schimbat viața prin formarea minunatei familii de care se bucură zi de zi:

”Nostradamus



Ți-ai imaginat vreodată cum e să îți cunoști măcar o mică parte din viitor? Să știi cu siguranță ziua în care vei cunoște o persoană care îți va schimba viața? Care îți va modifica prioritățile, modul de a gândi, felul în care te raportezi la viață? Te-ai gândit vreodată cum ar fi să știi exact care este ziua în care vei cunoaște dragostea?

Să mergi la culcare în noaptea dinainte cu acest gând: "mâine". Mâine totul va fi diferit. De mâine mi se modifică întreaga structură celulară. Mâine sunt altul.

M-am gândit la toate astea înainte să se nască Smaranda. Cum e să știi exact ziua în care o să întâlnești cea mai importantă persoană din viața ta. "Da, bro, uite ce sa fac, bine pe acasă. Peste trei zile o s-o întâlnesc pe una pentru care te voi ucide fără să stau pe gânduri ca s-o fac fericită. Tu ce faci, bro?"

Câteva lucruri au fost chiar peste așteptări la Smaranda. Sa fiu primul care a văzut-o și mai ales primul care a ținut-o de mână. Când au dus-o în altă cameră în timp ce pe mamă o coseau, m-au lăsat sa stau cu ea. Doar noi doi. Și ne-am ținut de mână și am știut c-o s-o țin mereu.

Am știut dinainte că o s-o iubesc. Nu am știut însă că voi fi total îndrăgostit de ea. Efectiv îndrăgostit ca de o domnișoară. Sunt mândru când rade la glumele mele, fâstacit când mă pomenește, topit când mă atinge. Ca o dragoste de liceu. Tot ce-mi doresc este să mă bage puțin în seamă.

Alt lucru este că nu am realizat că-mi poate fi și călcâiul lui Ahile. N-am știut că mai există feluri în care poate să doară total noi și crunte. N-am știut că mă pot nărui din lacrima altuia.

Acum știu tot: dragostea ca în povesti, pasiunea nestăvilita și tot ce e mai sfânt pe lume vine să mă întâlnească în câteva zile. Vine să-mi arate că nu sunt dragon cu mai multe capete așa cum ca credeam ci unul cu mai multe inimi. Vine să salveze lumea sau măcar țara, alături de sora și fratele ei. Vine Ilinca Maticiuc”.

