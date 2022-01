Cocktailuri pe care le poți prepara din câteva ingrediente simple

Dacă în perioada sărbătorilor de iarnă v-ați săturat de vinurile autohtone, de țuică sau pălincă, puteți încerca diverse cocktailuri rafinate, folosind și sucuri de fructe. Cu siguranță vă veți surprinde oaspeții. “Death în Venice” este un cocktail special, realizat prima dată de Luchino Visconti, în 1971. Rețeta este un simplă.

„E important să prerăcim paharul, o să folosesc câteva cuburi de gheață. În felul ăsta, băutura se menține la o temperatură scăzută. Ca și ingrediente o să folosim 15 ml de bitter, eu am unul special cu arahide aici, dar vă puteți juca și voi foarte mult, și bineînțeles prosecco. Grijă mare să fie rece, îl turnam ușor pentru că avem nevoie de băutură asta să fie una fizzy.”, a explicat la Pro Tv, Valentin Luca, barman.

Dacă preferați aromele mai puternice, puteți încerca o reinterpretare a clasicului Bellini.

„Vorbeam de Bellini, am zis să o reinterpretez un pic. Am nevoie și de un shaker. Voi acasă, dacă nu aveți unul, puteți să folosiți un borcan. Puneți ingredientele în borcan, gheaţa, dăm shake energic și apoi strecurăm totul într-un pahar. Stoarcem jumătate de lămâie pe lama cuțitului și, pentru că este un Bellini, nu lipsește piureul de piersică. Eu îl am aici, o să folosesc 15 ml de piure. Și acesta se face cu prosecco și la final o să folosesc un splash de apă tonică.”, a explicat Valentin Luca.

Cum faci un cocktail non-alcoolic

Poți încerca și un cocktail non-alcoolic, sunt la fel de bune.

„O să mixăm o băutură care mie îmi place foarte mult, Mrs. Claus. O să folosim suc de cranberry, undeva la 45 ml. Pe lângă sucul de cranberry să mai am nevoie de un sirop, winter spice, cu mirodenii, îl puteți face și voi acasă din ghimbir, piper, 10-15 ml și cu ajutorul unui strainer o să strecurăm ingredientele peste gheață, o să folosim nişte apă tonică.”, a mai explicat barmanul.

Totodată, acesta i-a sfătuit pe români să consume alcool cu măsură și să nu uite să se hidrateze, atunci când beau o băutură, să bea și un pahar cu apă. În plus, dacă ați consumat alcool, nu urcați în niciun caz la volan.

