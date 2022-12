„Voiam să vă spun un alt lucru important. Domne, ați auzit că ne bagă Iohannis în Schengen anul care vine? Prin primăvară, așa, vorbesc foarte serios. V-a zis doamna aceea din Austria, ministrul Afacerilor Europene sau așa ceva, că Austria nu vrea să blocheze România și Bulgaria la nesfârșit, că ei vor planul împotriva imigrației făcut de UE, după care n-au nicio problemă să intre România și Bulgaria în Schengen. Iar acum vorbesc chiar foarte serios când vă spun că domnul Iohannis are, în momentul acesta, toate atuurile din lume să rezolve problema cu Schengen-ul acum, luna viitoare”, a spus Mugur Ciuvică la DCNewsTV.

„Planul pentru imigrație se adoptă în Consiliul European, unde orice plan se adoptă prin consens, adică unanimitate. România se duce și spune, alături de Bulgaria, că noi vrem să se adopte planul, care interesează o mulțime de țări - Italia, Suedia, Olanda, toate astea care se opun intrării României în Schengen - dar vrem să se adopte amândouă o dată, adică și planul de imigrație, dar și intrarea noastră în Schengen. Dacă nu se adoptă intrarea în Schengen, nu se adoptă nici cealaltă că ne opunem noi. Poate să facă asta Iohannis”, a explicat Mugur Ciuvică, la emisiunea „Miercurea Neagră”, de la DC News TV.

Analistul politic Bogdan Chirieac nu a fost de acord cu Mugur Ciuvică: „Teoretic poate să o facă, dar nu o va face”.

Mugur Ciuvică a continuat: „Pe bune, dacă Iohannis nu le pune ăstora problema în felul ăsta... Eu nu cred că are cum să scape situația asta, pentru că este cea mai bună posibilă. N-ar fi nicio exagerare din partea României, se poartă genul acesta de negocieri. Am lucrat și eu la Cotroceni și am văzut cum se discută anumite lucruri prietenește, nu pe dușmănie”.

