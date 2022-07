Ciucă: România va avea suficient gaz în depozite pentru a fi acoperit necesarul energetic pentru iarnă

Nicolae Ciucă a precizat că marţi a fost atins procentul record de 70% de gaz din producţia internă trimis în depozitele naţionale.

'În acest moment, depozitele de gaz metan ale ţării sunt 47% pline, ceea ce înseamnă că ţara noastră a acţionat mult mai repede decât calendarul pe care l-a stabilit Comisia Europeană pentru statele membre. Ţinta pentru 1 august este de 46%, iar România a depăşit-o încă din prima jumătate a lunii iulie. Suntem înaintea calendarului european de acumulare a rezervelor pentru iarnă ca urmare a faptului că o mare parte din gazul metan extras în România este stocat. Astăzi, a fost atins procentul record de 70% de gaz din producţia internă trimis în depozitele naţionale', a scris Ciucă, pe Facebook.

Potrivit şefului Executivului, ţara noastră va reuşi să îndeplinească înainte de termen obiectivul stabilit la nivel european ca până la 1 noiembrie depozitele de gaz ale tuturor statelor UE să fie cel puţin 80% pline. 'Menţinând ritmul accelerat, vom reuşi să atingem acest procent chiar înainte de termen', a estimat Nicolae Ciucă.

Citește și - Rusia lui Putin a întrerupt fluxul de gaze prin Nord Stream 1 spre Germania invocând lucrări de mentenanţă

Livrările de gaze ruseşti spre Germania au fost întrerupte timp de zece zile pentru lucrări de mentenanţă dinainte programate la conducta Nord Stream 1, care trece prin Marea Baltică, cea mai importantă conexiune pentru fluxul de gaze naturale spre Germania, relatează luni DPA.

Gigantul rus Gazprom a demarat în cursul dimineţii lucrările de mentenanţă la cele două ramuri ale gazoductului Nord Stream-1, prin care pompează o mare cantitate din gazele sale livrate în Germania, precum şi în alte mai multe ţări din Occident, notează AFP.

Oficialităţile germane sunt foarte îngrijorate că aprovizionarea cu gaze ruseşti ar putea să nu fie restabilită

Furnizarea de gaze era programată să fie întreruptă de luni, ora locală 06:00 (04:00 GMT), pentru a fi reluată în cursul dimineţii de 21 iulie. Totuşi, oficialităţile germane sunt foarte îngrijorate că aprovizionarea cu gaze ruseşti ar putea să nu fie restabilită, având în vedere că războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, notează DPA.

Germania şi alte ţări occidentale au impus mai multe runde de sancţiuni împotriva Moscovei în efortul de a opri luptele, chiar dacă multe ţări depind în grad ridicat de resursele energetice ruseşti, în timp ce Moscova a ripostat la sancţiuni prin întreruperea aprovizionării cu gaze a mai multor state care au instituit sancţiuni împotriva sa.

Gazprom şi-a redus deja semnificativ volumele livrate prin conducta Nord Stream 1

Compania publică rusă Gazprom şi-a redus deja semnificativ volumele livrate prin conducta Nord Stream 1, care se întinde pe 1.200 de kilometri şi leagă Rusia de nordul Germaniei, invocând întârzieri în lucrările de reparaţii. Moscova a atribuit întârzierile sancţiunilor impuse de Occident, argument respins de cancelarul german Olaf Scholz, notează DPA. Vezi articolul aici!

Citește și - Ungaria discută cu România despre creșterea capacității interconectorului de gaze

Ungaria şi România poartă discuţii cu privire la creştere capacităţii interconectorului de gaze transfrontalier, până la peste trei miliarde de metri cubi pe an, a declarat marţi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters.

Potrivit oficialului ungar, această creştere a capacităţii de import de gaze via România va creşte securitatea aprovizionării şi va oferi o rută pentru posibilele importuri în viitor din Grecia, Turcia sau Azerbaidjan.



"Purtăm discuţii cu privire la o majorare semnificativă a capacităţii interconectorului care leagă reţelele de distribuţie de gaze din România şi Ungaria", a declarat marţi Peter Szijjarto la o conferinţă de presă cu omologul său român Bogdan Aurescu.



Potrivit lui Peter Szijjarto, în prezent interconectorul poate transporta 2,6 miliarde metri cubi de gaze pe an spre România şi 1,7 miliarde metri cubi pe an spre Ungaria, urmând ca această capacitate să fie crescută iniţial până la 2,5 miliarde metri cubi pe an şi ulterior la peste trei miliarde metri cubi pe an. Oficialul ungar nu a oferit detalii cu privire la intervalul de timp în care ar urma să se deruleze acest proiect.



Potrivit unui contract pe termen lung semnat anul trecut cu grupul rus Gazprom, Ungaria primeşte anual 3,5 miliarde metri cubi de gaze naturale ruseşti via Bulgaria şi Serbia şi un alt miliard de metri cubi via o conductă din Austria. Acest contract se întinde pe o perioadă de 15 ani.



Rusia a promis că va continua livrările de gaz spre Ungaria iar Gazprom îşi va îndeplini obligaţiile contractuale faţă de Ungaria, a declarat luna trecută acelaşi Peter Szijjarto.



Ungaria depinde în proporţie de 85% de importurile de gaze din Rusia.



Uniunea Europeană vrea să îşi reducă dependenţa de importurile de energie din Rusia, după invazia Ucrainei care a declanşat perturbări în aprovizionare şi creşterea preţurilor la energie. Vezi știrea inițială aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News