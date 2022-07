Ciucă: Măsurile pe care le-am luat s-au reflectat în creşterea veniturilor

P remierul Nicolae Ciucă a spus, miercuri, că, în pofida crizelor succesive cărora trebuie să le facă faţă, măsurile care au fost luate la nivelul Guvernului pentru protejarea economiei şi a cetăţenilor s-au reflectat în creşterea veniturilor şi în menţinerea cheltuielilor bugetare sub creşterea valorii nominale a PIB.

„Consider necesar să subliniez că această execuţie bugetară reprezintă, practic, radiografia corectă a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului în primele şase luni şi, aşa cum arată datele, putem spune că în pofida crizelor succesive cărora trebuie să le facem faţă, măsurile pe care le-am luat la nivelul Guvernului pentru protejarea economiei şi a cetăţenilor s-au reflectat în creştere a veniturilor şi în menţinerea cheltuielilor bugetare sub creşterea valorii nominale a PIB”, a spus, miercuri, premierul Nicolae Ciucă în ședința de Guvern.

„Astăzi aprobăm o nouă schemă de ajutor de stat de 300 de milioane de euro. Vă cer tuturor să intensificăm aceste măsuri şi să monitorizăm şi să urmărim să se realizeze pachetul de investiţii pe care noi l-am aprobat, astfel încât să recuperăm aceste decalaj între absorbţie şi investiţile pe fondurile europene şi investiţiile realizate de la bugetul de stat. Este o sarcină cât se poate de clară pentru fiecare din miniştrii care au în derulare programe de investiţii”, a mai spus premierul.

Citește și...

Rafila: Introducerea obligativităţii purtării măştii s-ar putea să nu dea rezultate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a recomandat purtarea măștii de protecţie în spaţiile închise aglomerate şi în mijloacele de transport pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2.

„Ministerul Sănătăţii nu are la dispoziţie această pârghie (n.r. de impunere a obligativităţii măştii). Aşa cum am mai afirmat, mai ales că este o perioadă extrem de călduroasă, este bine să existe o participare a populaţiei la acest efort de limitare a răspândirii. Ea se poate face printr-o măsură foarte simplă, prin utilizarea măştii în spaţiile închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Am văzut chiar exemple din partea unor persoane care s-au hotărât să le folosească. Cred că este un mesaj puternic, pentru ca oamenii să înţeleagă că, dacă se protejează pe ei, protejează şi pe ceilalţi”, a spus, marți, ministrul Alexandru Rafila.

„Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate”, a subliniat ministrul Sănătății. „Introducerea obligativităţii s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu: masca, dacă este purtată incorect, este inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta”, a spus Alexandru Rafila.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, tot marţi că, în perioada următoare, vor fi deschise centre de vaccinare în unităţi sanitare, ca o măsură de pregătire a campaniei de imunizare din toamnă, când se aşteaptă un ser adaptat la noile variante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2.

