Cîțu: Să-l văd pe Ciolacu cum explică la Bruxelles șantajul asupra PNL

La finalul dezbaterii organizate de Consiliul Județean Vrancea, premierul Florin Cîțu a acuzat că „PSD vrea să fim iarăși o țară pe care o arată Europa cu mâna că nu pot să fie notificate aceste sume și că nu se poate împrumuta Comisia Europeană pentru finanțarea PNRR.”

„Știm foarte bine, PSD a fost oaia neagră în Europa atâția ani de zile, vreau să-l văd pe domnul Ciolacu cum va explica acest lucru colegilor de la Bruxelles, celor din Spania, celor din Italia...

Vreau să-l văd pe domnul Ciolacu cum va explica acest șantaj pe care îl face asupra PNL!”, a declarat premierul Florin Cîțu, sâmbătă.

Evaluare a bugetului pe 2021 din partea Comisiei Europene

Afirmația lui Cîțu vine în contextul în care, în luna martie, va veni o evaluare a bugetului pe 2021 din partea Comisiei Europene. În luna aprilie, va urma o evaluare din partea agențiilor de rating.

'De fiecare dată când apare un buget, anul acesta am văzut instituţia independentă care în România are ca scop evaluarea modului în care a fost făcut bugetul, Consiliul Fiscal, o instituţie care nu a fost aşa de prietenoasă cu guvernele de-a lungul timpului. Anul acesta a dat un verdict cu care eu sunt foarte fericit, a spus că este un buget echilibrat şi că anul acesta este poate primul an în care bugetul este realist construit, adică acea estimare de deficit de 7% - 7,16% este realizabilă, ceea ce pentru mine e foarte important, să ai o instituţie profesionistă să spună acest lucru. Aici vom vedea şi evaluările instituţiilor Comisiei Europene, în martie avem evaluări. Urmează în aprilie toate cele trei agenţii de rating care vor face evaluare, dar deocamdată Consiliul Fiscal, prima instituţie profesionistă care spune că este un buget echilibrat, un buget care este realist, deci putem să atingem această ţintă', a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la Focşani.

Ce reclama președintele PSD Marcel Ciolacu

Amintim că joi, președintele PSD Marcel Ciolacu i-a scris o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care a vorbit de „derapajele nedemocratice” ale Guvernului Cîțu. În acea scrisoare, Marcel Ciolacu a susținut că executivul a politizat acordarea banilor din buget și a fondurilor europene.

Ciolacu a mai reclamat că partidele din Coaliție au aprobat bugetul fără a accepta niciunul dintre amendamente, că Planul Național de Redresare și Reziliență nu a fost discutat în Parlament și că Guvernul a alocat sume din buget preferențial.