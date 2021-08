Cîțu, închis în SUA. Gușă: Aici a fost o forţă importantă. Execută servicii mari

"Nu avea forţă nici USR PLUS, nici Orban să dea atâta notorietate acestui subiect şi discuţiilor, argumentelor, contraargumentelor. Aici a fost o forţă mult mai importantă. Iowa University este locul în care serviciile de informaţii externe din România şi Bulgaria şi-au trimis rezidenţi în SUA să se instruiască. Vă rog să vă gândiţi foarte bine că, totuşi, foarte mulţi de la laowa au fost paraşutaţi în funcţia de consilier al guvernatorului central al Băncii Noii Zeelande, apoi la Frankfurt la Banca Europeană de Investiții, unde aceşti băieţi au intrat fără examene.

Cîțu s-a prezentat la post, în Noua Zeelandă, după ce l-au prins ăia cu alcool. Totuşi, protecţia de care el a avut parte şi atunci... Ca să ajungi consilierul unui guvernator central de bancă, după ce ai fost arestat două zile, este foarte greu. (...) Florin Cîțu, cu acest dosar al lui, nu putea să ajungă în interiorul acelor bănci ca angajat decât cu un mare sprijin. Felul în care Cîțu a progresat este limpede că nu este datorită meritelor, ci datorită unor servicii pe care le execută. Eu cred că execută servicii mari", a spus Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media, de la DCNews.

Cîțu acuză lupta politică

"Este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus. A fost o greşeală. Repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".