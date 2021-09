Cioloș: Vom susține o moțiune de cenzură împotriva lui Cîţu! De URGENȚĂ negocieri în Coaliție pentru un nou premier

Dacian Cioloș a anunțat, după miezul nopții, deciziile luate în cadrul Biroului Național al USR PLUS, în contextul în care premierul Florin Cîțu l-a revocat, miercuri seară, pe ministrul Justiției, Stelian Ion, susținând că se opune reformelor.

„Decizia Biroului Național al USR PLUS din această seară este că vom susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu. USR PLUS anunță că își retrage sprijinul politic pentru premierul Cîțu, care a aruncat țara în criză politică. USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare”, a scris Dacian Cioloș pe contul de Facebook.

„Cerem Coaliției să ia act de lipsa unei majorități care să susțină Cabinetul Cîțu și solicităm declanșarea de urgență a negocierilor în Coaliție pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern”, a subliniat Dacian Cioloș.

„În situația în care discuțiile din Coaliție vor eșua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru Justiție în viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiție, inclusiv desființarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîțu”, a adăugat acesta.

„Biroul Național a decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie”, a conchis Dacian Cioloș.

Același mesaj a fost transmis, pe Facebook, și de Dan Barna.

Premierul Florin Cîțu l-a revocat pe ministrul Justiției Stelian Ion

„Am trimis președintelui României cererea de revocare din funcția de Ministru de Justitie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta în Guvernul României miniștri care să se opună modernizării României. Stelian Ion este un ministru care nu a reușit să se impună în coaliție, nu a reușit să își ducă la bun sfârșit proiectele. De exemplu: desființarea secției speciale care nici dupa opt luni de mandat nu a fost desființată”, a declarat Florin Cîțu, care a spus că va numi la Justiție un ministru interimar.

„Nu mai aducem pe nimeni în Guvern care să șantajeze, care să nu înțeleagă că aici nu vorbim despre primari, comunități, ci despre interesul cetățenilor. România trebuie dezvoltată. Doar pentru că colegii noștri de la USR PLUS nu au foarte mulți primari nu înseamnă că românii trebuie să aibă de suferit. Îmi asum aceasta decizie. (...) Este un proiect dedicat pentru asfalt, apă, canalizare, gaz. Este un simbol al modernizării României”, a mai spus Florin Cîțu.

Acesta a dat asigurări că această guvernare va continua.

„Sper ca USR PLUS să aibă responsibilitatea să nu aleagă ieșirea de la guvernare, precum comunică de azi dimineață pe diverse canale. Această coaliție este datoare să livreze reforme pentru români. Vă asigur că această guvernare continuă și vom depăși acest moment”, mai spusese premierul.