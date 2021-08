Cioloș, reacție la dosarul lui Cîțu din SUA. Vâlcu: Atac cu ricoșeu la BARNA!

Dacian Cioloş, copreşedinte USR-PLUS, a spus că așteaptă clarificări de la PNL după ce s-a aflat că premierul Florin Cîțu a fost închis pentru 2 zile în SUA, în urmă cu 20 de ani, pentru că a condus băut la volan. Acesta a spus și că ar vrea să știe dacă președintele Klaus Iohannis a știut despre această condamnare a lui Cîțu atunci când l-a desemnat premier al României.

„E o problemă gravă. Chiar dacă nu are consecințe juridice, pentru că au trecut 20 de ani, e o problemă de etică, de morală. Așteptăm clarificări de la partenerii noștri de guvernare, de la PNL, care au propus candidatul. Am vrea să știm și dacă președintele Iohannis a avut cunoștință sau nu în momentul în care l-a desemnat pe Florin Cîțu premier.”, a declarat Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS, pentru ZDI.

Val Vâlcu: Atac cu ricoșeu la Barna!

Jurnalistul Val Vâlcu subliniază că Dacian Cioloș, prin reacția sa față de Florin Cîțu, îl atacă pe Dan Barna, aflat în aceeași situație ca premierul: ”Cioloș l-a lăsat pe Barna în ofsaid și nu numai asta, dar pune și reflectoarele pe el, fiind un atac cu ricoșeu la el. Cioloș câștigă mai mult din electoratul USR, cu ”fără penali”, prin declarația făcută, adică din cei 15.000 de votanți, care nu toți sunt în structuri administrative care depind de Cîțu.”

Cîţu, arestat pentru conducerea unei maşini sub influenţa alcoolului

În documentele oficiale se arată că, în noaptea dintre 2 și 3 decembrie 2000, Florin Cîțu consumase băutură și avea o alcoolemie (BAC – Blood Alcohol Content sau nivelul alcoolului din sânge, n.r.) de 0,161. În SUA, acest nivel al alcoolului se măsoară la 100 ml sânge. În România, nivelul alcoolului se măsoară la litru de sânge, potrivit Codului Penal.

Art. 336 (1) din Noul Cod stipulează: „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

Acest articol reprezintă o opinie.