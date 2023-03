Cine este vinovat pentru scumpirea poliţelor RCA? Adrian Sandu, ACAROM: Avantajează transportul în comun

Noile tarife anunțate acum de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu coboară sub 1.000 de lei, după ce în urmă cu şase luni tarifele de referinţă aveau opt categorii cu un nivel de preț sub 900 lei pentru o poliţă RCA pe un an. Cel mai mic tarif de referinţă de 1.006 lei este prevăzut la categoria de vârstă 51-60 de ani pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de sub 1.200 cmc. Cel mai mult vor plăti șoferii sub 30 de ani care dețin mașini cu capacitatea cilindrică de peste 2.500 cmc, care pot avea o poliță RCA de peste 4.700 de lei.

"Nu am făcut un studiu să vedem cine e vinovat pentru scumpirea poliţelor RCA, însă ceea ce vă pot spune e faptul că parcul auto din România este unul învechit. Noi avem, în ultimii ani, o creştere destul de importantă a importului de vehicule second hand. De asemenea, poate ar trebui făcută o diferenţiere a RCA-ului între vehiculele noi care sunt mai sigure şi, după cum ştim toţi, posesorii de vehicule noi sunt mult mai atenţi cu ele să nu le zgârie şi să nu le lovească - în balanţă cu posesorii de vehicule second hand aduse de afară, unele dintre ele chiar încadrându-se în categoria rablelor, dacă e să ne luăm după condiţiile Programelor Rabla şi Rabla Plus disponibile în România. Trebuie făcută o diferenţiere semnificativă între aceste autovehicule, mai ales între cele care au sisteme de siguranţă actualizate, la zi şi cele care nu prea au deloc" a explicat Adrian Sandu, secretar general ACAROM.

Cum va fi afectată industria auto din România

"E greu de cuantificat cât de mare va fi impactul. Însă, de obicei, creşterea taxării mobilităţii individuale în anumite state avantajează, automat, transportul în comun. Dar în România nu prea avem transport în comun care să ne permită să ne deplasăm la locul de muncă în interiorul oraşelor sau pe calea ferată. Era o ştire cum că un tren a făcut 8 ore de la Craiova la Bucureşti cu două locomotive înlocuite. Deci, poate ar trebui să punem la punct această infrastructură de transport, inclusiv cea în interiorul oraşelor şi apoi să ne gândim cum să blocăm, într-un fel, mobilitatea" a mai spus reprezentantul ACAROM (Asociaţia Constructorilor de Automobile din România).

Pentru prima dată, ASF a publicat tarife de referință RCA pentru mașinile electrice. Și în acest caz tinerii sub 30 de ani vor plăti cel mai mult, aproximativ 2.700 de lei, indiferent de autoturismul electric pe care îl achiziţionează. Tarifele de referinţă RCA publicate de ASF sunt orientative, iar companiile de asigurare pot oferi preţuri sub tariful de referinţă sau peste acest nivel, în funcţie de istoricul şoferului şi de alte criterii de risc analizate.

Totuși, joi seară, purtătorul de cuvânt al ASF a vorbit despre o posibilă plafonare.

