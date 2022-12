Cine e Raluca Todea, surpriza sezonului 10 ”Chefi la cuțite”. Hai să vezi ce a spus chef Florin Dumitrescu despre ea

Cei trei concurenți care au reușit să ajungă în marea finală „Chefi la cuțite” sunt Adrian Stroe, cuțitul de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea, concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu, și Florica Boboi, din echipa lui Sorin Bontea.

Raluca Todea din echipa lui chef Florin Dumitrescu a surprins pe toată lumea cu evoluția sa din competiția sezonului 10 Chefi la cuțite. Încă din preselecții, concurenta i-a impresionat pe cei trei jurații cu preparatul său senzațional, dar și cu energia pozitivă. Vestea dată de Gina Pistol că va merge direct în Marea Finală a show-ului culinar a uimit-o pe finalistă. Aceasta nu s-a așteptat nici măcar o secundă să ajungă atât de departe în concurs. Mai mult decât atât, chef Florin Dumitrescu a mărturisit că este foarte mândru de cea care îi va reprezenta echipa în etapa finală a emisiunii. „Tu ne-ai ajutat mereu, ne-ai scos din chestii. (...) Raluca a reușit, cu patru ani în bucătărie și un schimb de profesie, să ajungă finalistă în sezonul 10 Chefi la cuțite. Sunt foarte mândru de ea! Acum să sperăm că avem un final fericit al poveștii și că o să câștige”, a spus chef Florin Dumitrescu.

Cine e Raluca Todea, finalistă în sezonul 10 Chefi la cuțite

Raluca Todea are 42 de ani și este din Deva. Înainte să înceapă o carieră în domeniul gastronomiei, finalista sezonului 10 Chefi la cuțite a lucrat în vânzări. Aceasta a renunțat la locul de muncă pentru că nu avea deloc timp să stea cu copilul ei, motiv pentru care a acordat o șansă și pasiunii sale pentru bucătărie.

„De mult am vrut să vin la Chefi la cuțite, dar mă gândeam că nu fac față concursului. N-am avut încredere în mine, am avut și un trac de camerele de filmat, motiv pentru care am tot amânat. (...) Am lucrat într-un alt domeniu în trecut: vânzări, acolo l-am cunoscut pe soțul meu și am făcut o echipă foarte bună. Am renunțat la vânzări pentru copilul meu. (...) Bucătăria este pasiunea mea de mult ascunsă, regăsită ulterior. Ca să pot să fac această schimbare în cariera mea am fost nevoită să fac niște cursuri culinare în România. (...) Am decis să plec în Londra acum patru ani, după ce am terminat cursurile.

Apoi, am lucrat gratis câteva luni de zile la 2 stele Michelin. Începeam munca în fiecare zi la 7 dimineața și terminam la 1 noaptea, programul era istovitor. Curățam tone de ceapă, tăiam cu forfecuța alge, spălam. În acest restaurant am rezistat cinci luni, nu am mai putut pentru că era un program extrem de greu. Aveam o zi liberă pe săptămână. (...) Acum mi-am deschis o mică afacere cu burgeri în Deva, am ajuns să fac 40 de burgeri pe zi”, a dezvăluit Raluca Todea la preselecții.

Finala „Chefi la cuțite” se va difuza pe 1 decembrie





Finala „Chefi la cuțite” 2022 are loc joi, 1 decembrie, și este prezentată de Gina Pistol. Mai sunt doar câteva trepte de urcat până la cel mai râvnit trofeu „Chefi la cuțite” și premiul de 30.000 de euro. Cei mai buni bucătari ai sezonului 10 „Chefi la cuțite”, concurenți care au făcut și cel mai bine față tensiunii din platou și provocărilor de a găti contra cronometru, vor trece prin cele mai tensionate probe. Rămâne de văzut cine va câștiga marele premiu!

