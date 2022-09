Cîmpeanu prezintă concluziile „Summit-ul privind Transformarea Educației”, organizat de ONU

„În perioada 16-19 septembrie 2022 s-a desfășurat la New York „Summit-ul privind Transformarea Educației”, organizat la inițiativa Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite. Președintele Klaus Werner Iohannis a inițiat și susținut implicarea României în acest exercițiu de elaborare de politici încă din primele momente ale demarării pregătirii Summit-ului, România fiind una dintre cele 10 țări care au co-prezidat cele 5 linii de acțiune (action tracks) în procesul de pregătire a „Summit-ului pentru Transformarea Educației”, timp de 6 luni.

Obiectivul declarat al Summit-ului a fost coagularea tuturor factorilor resposabili pentru o mai bună finanțare a educației în vederea implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, dar mai ales pentru reforma educației și pentru a contracara regresul înregistrat în atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă a educației, în contextul în care perioada de criză sanitară a fost definită atât la nivel UNESCO, cât și la nivel ONU, în peste 190 de state membre, drept o adevărată catastrofă educativă/generațională.

Au fost propuse 5 linii de acțiune tematică:

1. Școli incluzive, echitabile, sigure și sănătoase;

2. Învățare și abilități pentru viață, muncă și dezvoltare durabilă;

3. Profesori, predare și carieră didactică;

4. Învățare și transformare digitală;

5. Finanțarea educației.

România a co-prezidat a 3-a linie de acțiune tematică, dedicată profesorilor și carierei didactice.Astfel, Summit-ul a debutat vineri, 16 septembrie, cu Ziua mobilizării, dedicată vocii tinerilor, viziunii lor asupra transformării educației și stabilirii parcursului prin care aceștia se pot implica în procesul transformativ.

Sâmbătă, 17 septembrie, Ziua soluțiilor, România a fost gazda dialogului cu tema „Profesorii în centrul educației! Apel la acțiune în ceea ce privește politicile dedicate profesorilor și dialogului social pentru a transforma cariera didactică” („Teachers at the heart of education! Call for action on teacher policies and social dialogue to transform the teaching profession”), organizat alături de UNESCO, Organizația Internațională a Muncii și Nigeria. Cu această ocazie, consilierul prezidențial, doamna Ligia Deca, a prezentat, în calitate de co-lead AT3 din partea României, importanța implicării și consultării cadrelor didactice în orice demers ce presupune schimbari în sistemul de educație.

În calitate de ministru al educației, am susținut 5 intervenții tematice în cadrul „Summit-ului Transforming Education - Ziua soluțiilor”:

1. Transformarea educației începe devreme: importanța educației timpurii (eveniment organizat de către UNICEF, UNESCO, Uzbekistan, Republica Populară Democratică Laos și Gabon);

2. Transformarea sistemelor de educație pe timp de criză: perspective din Ucraina (eveniment organizat de către Ucraina, Polonia, UNESCO și UNICEF);

3. Rolul învățământului superior în transformarea mediului; învățarea pe tot parcursul vieții (eveniment organizat de Universitatea Națiunilor Unite, Spania, Bhutan, UNESCO și Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice);

4. Abilitățile digitale în învățare și predare - perspectiva drepturilor omului (eveniment organizat de Consiliul Europei, Slovenia, Grecia, UNESCO și Centrul UNESCO de cercetare în domeniul inteligenței artificiale);

5. Transformarea educației pentru transformarea vieții: mize, provocări și perspective pentru sistemele de educație francofone (eveniment organizat de Conferința Miniștrilor Educației din Statele Francofoniei - CONFEMEN, Maroc, Biroul Internațional al Educației- UNESCO, Institutul francofoniei pentru educație și formare - IFEF/OIF).

Cu această ocazie, am prezentat Proiectul România Educată și am reafirmat angajamentele naționale privind susținerea demersurilor comunității internaționale de redresare și transformare a educației.Ziua de luni, 19 septembrie, a fost dedicată reuniunii liderilor și susținerii declarațiilor naționale de angajament, prin care șefii de stat și de guvern și-au exprimat viziunea și acțiunile concrete avute în vedere pentru reforma educației.

„Transformarea educației presupune atingerea provocărilor globale actuale, aflate în creștere exponențială, cu toate resursele pe care le are educația, pentru a încuraja progresul, pacea și prosperitatea!”, a afirmat Klaus Werner Iohannis, Președintele României.

Astfel, România este unul dintre actorii principali care au contribuit la documentul final al Summit-ului - Viziunea Secretarului General al ONU, prezentată cu ocazia Summit-ului din data de 19 septembrie a.c.

Mobilizarea, transformarea educației și declarațiile naționale de angajament, prin care șefii de stat și de guvern și-au exprimat viziunea și acțiunile concrete avute în vedere pentru reforma educației, sunt reperele care marchează viitoarele direcții de acțiune”, a scris politicianul pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News