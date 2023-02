Bogdan Chirieac desfiinţează teoria conform căreia cutremurele din Turcia ar fi fost provocate de baza americană HAARP: Nicio legătură între ionosferă şi scoarţa planetei!

Sunt foarte mulţi cei care vorbesc, în momentul de faţă, despre posibilitatea ca staţia americană HAARP din Alaska să fi declanşat valul de cutremure devastatoare din Turcia. HAARP, prescurtare de la High-frequency Active Auroral Research Program, este un program de cercetare ionosferică, finanțat de Pentagon, administrația americană și Universitatea din Alaska, care este adesea supus teoriilor conspirației. Programul este dedicat analizei ionosferei, prin utilizarea unui transmițător de înaltă frecvență. Teoreticieni ai conspirației au susținut adesea că HAARP provoacă cutremure sau declanșează alte dezastre naturale.

Un utilizator Twitter a susținut că a văzut un fulger, chiar înainte de a se produce cutremurul. A continuat prin a spune că acest lucru „se întâmplă întotdeauna în operațiunile [HAARP]”, iar cutremurul „pare o operațiune punitivă a NATO sau a SUA”.

The earthquake in Turkey looks like a punitive operation (HAARP) by NATO or the US against Turkey.



The video shows lightning strikes, which are not normal in earthquakes, but always happen in harp operations. pic.twitter.com/Puv1Ns3GW3