Chef Dumitrescu a găsit cel mai spectaculos desert în Thessaloniki

Chefi fără limite, primul show TV din România care combină într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura, are premiera în februarie, pe Antena 1. Formatul original de adventure - cooking show ce îi aduce în prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu le va oferi telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații superbe și situații pline de suspans și adrenalină.

Cel mai spectaculos desert, găsit de Florin Dumitrescu în Thessaloniki

Deși în viața de zi cu zi chef Florin Dumitrescu are un stil de viață echilibrat, îndrăgitul chef mărturisește că nu a putut să se abțină de la a degusta celebrele prăjituri grecești. Mai mult, acesta mărturisește că în Grecia a descoperit și cel mai bun desert mâncat vreodată: „Culinar vorbind, Chefi fără limite m-a surprins prin multe feluri de mâncare de care nu am auzit, multe ingrediente pe care nu le cunoșteam, chiar și tehnici. Fiecare loc în care am ajuns a avut ceva special, un fel de mâncare specific, mai de-al locului. Eu sunt, într-adevăr, înnebunit după dulciuri, după deserturi. Cel mai spectaculos desert pe care l-am mâncat, vă spun sincer, l-am găsit în Thessaloniki. A fost cel mai bun kataif gustat vreodată, în cea mai bună patiserie din zonă”.

Pe tot parcursul filmărilor Chefi fără limite, cei trei maeștri ai gastronomiei au avut ocazia de a descoperi gusturi noi, preparate inedite și de a cunoaște îndeaproape specificul culinar al fiecărei insule în care au ajuns. ”În zilele de tranzit, în care reușeam să ieșim în restaurante, să descoperim gusturi noi, mâncare bună, am realizat că grecii mănâncă simplu, foarte simplu. Și cu gust”, e de părere chef Florin Dumitrescu.

Ce alte dish-uri grecești i-au mai impresionat pe cei trei chefi, telespectatorii vor putea afla la Chefi fără limite, show ce are premiera în februarie, pe Antena 1. Chef Sorin Bontea, Chef Cătălin Scărlătescu și Chef Florin Dumitrescu se vor duela și vor dezvălui povestea gastronomică a unora dintre cele mai frumoase insule elene, descoperind gusturi și destinații noi.

