Charles Leclerc, liderul campionatului de Formula 1, jefuit în Italia. A rămas fără ceasul de 300.000 de euro

Informații din presa italiană susțin că furtul a avut loc în orașul Viareggio din Toscana, Leclerc pierzându-și ceasul Richard Mille în timp ce făcea fotografii cu fanii. Motorsport.com a relatat că piesa personalizată RM67 ar putea „depăși cu ușurință un milion de euro" la o licitație specializată, Leclerc fiind sponsorizat de compania elvețiană în mare parte din cariera sa, scrie Mediafax.

Producătorii de ceasuri au semnat un contract cu echipa Ferrari a lui Leclerc în sezonul trecut și au un contract și cu McLaren. În mod similar, lui Norris i-a fost furat ceasul în urma înfrângerii Angliei în fața Italiei, în finala Euro 2020. Cu acea ocazie, pilotului născut la Bristol i s-a furat ceasul prototip de 40.000 de lire sterline în circumstanțe violente, în timp ce, în cazul lui Leclerc, acesta nici măcar nu și-a dat seama inițial că furtul a avut loc.

"Un grup de persoane i-a cerut lui Charles să facă împreună o fotografie"

"Monegascul se afla în Versilia împreună cu antrenorul său sportiv, Andrea Ferrari, când, puțin după ora 22:00, un grup de persoane i-a cerut lui Charles să facă împreună o fotografie", susține Motorsport.com.

Dexteritatea furtului a dus la ipoteza unei operațiuni planificate, iar când Leclerc și-a dat seama că a fost jefuit, nu s-a putut abține să nu raporteze totul la postul local de carabinieri.

"Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a verifica prezența eventualelor camere de supraveghere în zona furtului care ar putea ajuta la identificarea autorilor.", se spune într-un comunicat al Poliției italiene.

"Vă gândiți să rezolvați iluminatul?"

Antrenorul lui Leclerc, Ferrari, a comentat, de asemenea, furtul printr-o postare pe Instagram în care se plângea de iluminatul din zonă.

"Via Salvatori a fost complet în întuneric de luni de zile", a scris Ferrari. "Am raportat acest lucru de luni de zile. Ei bine, ieri seară, în Via Salvatori, ne-au jefuit. Vă gândiți să rezolvați, mai devreme sau mai târziu, iluminatul? Apelați la un prieten".

Fostului pilot de F1, Jules Bianchi, i s-a furat, de asemenea, un ceas Richard Mille în timp ce se afla la Paris, într-un alt eveniment similar.

