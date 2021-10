CFR Cluj - AZ Alkmaar, LIVETEXT grupele Conference League, ora 22:00

Campioana României are doar un punct în Grupa D din Conference League, în timp ce Alkmaar are 4 puncte. O înfrângere a clujenilor ar echivala cu diminuarea spre zero a şanselor de calificare în primăvara europeană.

CFR Cluj vine după înfrângerea din campionat cu Rapid Bucureşti, scor 0-2, goluri marcate de Adrian Bălan.

Echipe probabile

CFR Cluj: Bălgrădean - Manea, Burcă, Cestor, Camora - Culio, Sigurjonsson - Deac, Păun, Petrila - Omrani

AZ Alkmaar: Vindahl - Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal - Midtsjo, De Wit, Clasie - Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson