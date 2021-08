Ceti dă cărțile pe față despre groapa de gunoi a Capitalei: E din alt județ. Nu avem alternativă, asta e realitatea

Claudiu Octavian Ceti, președinte C.A. al companiilor municipale Sector 5, a explicat în direct la DCNews și DCNewsTV unde este dus gunoiul din sector în condițiile în care Capitala ar putea să nu mai aibă o groapă de gunoi în viitorul apropiat.

”Capitala nu are nici astăzi o groapă de gunoi. Noi, la Sectorul 5, avem la fel ca și în alte sectoare un singur contract, o singură groapă de gunoi pentru a depozita deșeurile. Nu pot să-i prezint, este o companie de prin alt județ și care deține, vrem nu vrem, un monopol. Dar nu pot să îi spun monopol pentru că ar fi un cuvânt prea greu. Nu avem alternativă, aceasta este realitatea. Până acum un an de zile mai existau și alte companii, două trei unde prestatorul de salubrizare putea să se ducă cu deșeurile să le depoziteze în condiții legale la alte gropi, dar au ajuns la capacitatea maximă și s-au închis. acum, un întreg oraș, de fapt o Capitală, duce gunoiul într-un singur loc. În loc ca această groapă să fie funcțională pentru 10 ani, capacitatea a rămas aceeași de depozitare, dar s-a diminuat perioada, de la 10 la 2-3 ani. Întrebarea este ce a făcut Primăria Generală a Capitalei? Ce a făcut Guvernul? Ce a făcut Ministerul Mediului? Ministerul Dezvoltării? Ce se va întâmpla acum cu Municipiul București cu siguranță se va întâmpla în viitorul apropiat cu marile orașe din România. Avem o legislație care nu este actualizată, o legislație care se contrazice. Conform legislației actuale, nu am voie să depozitez deșeuri decât pe raza județului, a UAT-ului de care aparțin. Astăzi, orice companie din București duce în alt județ gunoiul. Unii în Prahova, alții în Giurgiu sau Ilfov. Aici este problema. Noi ne-am dori să apară o armonizare legislativă să se permită deschiderea unor noi locuri de stocare a deșeurilor, dar și permisiunea pentru ca anumite companii să poată să depoziteze deșeurile în locurile respective”, a declarat Claudiu Octavian Ceti, în interviul acordat DCNews.

