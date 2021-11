Cea mai nouă sinagogă construită în Europa va fi inaugurată la Sighetu Marmaţiei

Cea mai nouă sinagogă construită în Europa va fi inaugurată, vineri, la Sighetu Marmaţiei. La eveniment vor fi prezenţi rabini din New York, Paris, Londra şi Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner.

Rabinul lor șef, Aaron Teitelbaum, a ales să construiască sinagoga în România pentru că bunicul lui s-a născut în Sighetu Marmației, potrivit Digi 24.

Prezenţa unui astfel de avion atât de mare în Satu Mare a fost un moment istoric.

„Am făcut un studiu de risc, am făcut niște eforturi în sensul asta. Ne-am dotat cu încă o mașină de pompieri din partea ISU. Am adus și scară de la Cluj, am fi avut și scările noastre, dar pentru a nu risca, am preferat să aducem o scară mult mai calibrată la o astfel de aeronavă”, a declarat Mihai Pătrașcu, directorul aeroportului din Satu Mare, conform sursei citate.

„Noua sinagogă, practic vorbim de un complex evreiesc a cărui construcție a început în 2017, care cuprinde noua sinagogă, un restaurant, o școală iudaică și un hotel. În viitorul apropiat, Sighetul va deveni un loc de pelerinaj pentru această comunitate”, a precizat primarul din Sighetu Marmației.