Ce tarife au perceput escortele de la Davos, la reuniunea Forumului Economic Mondial

Cererea pentru prostituție crește vertiginos în fiecare an la întâlnirea liderilor mondiali și a magnaților de afaceri care sosesc din întreaga lume pentru a participa la reuniunea Forumului Economic Mondial, de la Davos, Elveția, potrivit Daily Mail.

Zeci de ”lucrători sexuali” au ajuns săptămâna aceasta în stațiunea de schi elvețiană Davos pentru a-și oferi serviciile celor bogați și puternici – despre unii care se spune că plătesc până la 2.500 de dolari pe noapte, potrivit NY Post.

În fiecare an, Forumul Economic Mondial găzduiește timp de cinci zile o adunare cu directori generali, demnitari, șefi de industrie și personalități din mass-media, pentru a discuta probleme globale importante. Motto-ul conferinței din acest an a fost ”Cooperare într-o lume fragmentată”, accentul discuțiilor fiind pus pe consecințele războiului din Ucraina, inflațiea ridicată și criza energetică, dar și asupra schimbărilor climatice.

«Nehme das Geld von den Reichen»: Nobelprostituierte Salomé Balthus spricht über ihre Arbeit am WEF. https://t.co/aIFY2wAqs4

O prostituată care poartă numele ”Liana” a declarat pentru ziarul german Bild că oferă frecvent servicii unui participant american la Davos care plătește 750 de dolari pe oră – sau 2.500 de dolari pentru a petrece toată noaptea. Ea a adăugat că se îmbracă în ținute de afaceri pentru a se amesteca cu mulțimea de la reuniunea Forumului Economic Mondial.

O femeie care gestionează un serviciu de escorte cu sediul în orașul elvețian Aargau, care se află la câțiva kilometri de Davos, a declarat pentru 20 Minuten că a primit 11 rezervări și 25 de cereri - și acesta a fost doar începutul. ”Unii își rezervă, de asemenea, escorte pentru ei și angajații lor, pentru a petrece în hoteluri”, a spus managerul serviciului de escorte.

O altă escortă, din Germania, a folosit Twitter pentru a descrie experiența ei din Davos și detaliile de securitate ale acestora. Comentariile ei au fost raportate de DailyMail.

'Dark Side Of Davos' Revealed As Global Elite Bookings For Sex Workers Soar https://t.co/WNdnTrlqsi