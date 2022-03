Ce pedeapsă riscă Lidia Buble după ce a dat mită unui poliţist în trafic

În exclusivitate pentru Antena Stars, Giugiu Saltelechi, vicepreședinte Sindicat Europol, a mărturisit ce pedeapsă ar putea primi Lidia Buble pentru infracțiunea de luare de mită.

„Vorbim de infracțiunea de dare de mită, iar în acest context persoana implicată riscă o pedeapsă a închisorii de la 2 până la 7 ani, cuantum maxim. Bineînțeles că pot fi până la urmă niște circumstanțe atenunate, în funcție de ce rezultă în cadrul judecății, și ar putea să beneficieze inclusiv de o peseapsă a închisorii cu suspendare, însă legal ne raportăm la atfel de condiții, atât cei ce au primit mită, cât și cei care au oferit mită, ar trebui să suporte aceleași consecințe în mod egal”, a mărturisit Giugiu Saltelechi, vicepreședine Sindicat Europol, în cadrul emisiunii Showbiz Report.

Lidia Buble și-a marcat întoarcerea pe rețelele sociale cu un look nou. Vedeta are acum părul lung și șaten și spune că e foarte mândră de această alegere. A folosit perioada de deconectare de la rețelele sociale pentru a se regăsi și pentru a se odihni.

„La nivel psihic mă simțeam foarte obosită și mi-a prins foarte bine această pauză în care efectiv am stat eu cu mine, mi-am făcut între timp această schimbare de look care sper să vă placă”, a spus Lidia Buble pe Insta Stories.

Lidia Buble a fost prezentă în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a vorbi despre noua sa piesă. Dani Oțil a întrebat-o dacă, între timp, și-a făcut alt iubit, iar Lidia Buble i-a răspuns că e singură.

Pe lista de persoane cărora le-a mulțumit pentru sprijinul acordat în proiect a fost și Răzvan Simion, care a rămas managerul Lidiei Buble chiar și după despărțirea lor.

Dieta cu care Lidia Buble a slăbit 15 kilograme

„Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lânga hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble.

„Eu de sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte, foarte rar și asta se întâmplă cam de două ori pe an, să mănânc șnițel făcut de mama mea sau de sora mea, Dia. În rest, mănânc doar pește, salată și alte cele, așa că eu am cam făcut foamea de sărbători. În afară de portocale, clementine, mandarine și câteva dulciuri sau paste, nu am mâncat aproape nimic, drept urmare eu încă mă gândesc la mâncare”, a adăugat artista.

Lidia Buble a slăbit sănătos, iar de fiecare dată când observa că mai pune un kilogram în plus făcea tot posibilul pentru a scăpa de el. Mesele artistei sunt bazate pe fructe, salalte și pește. Vedeta încearcă să nu mai consume carne, dar nu se abține mereu de la ceva dulce.

