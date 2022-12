Ce mai fac actorii din "Singur acasă". Kevin e tată de fată. Banditul Marvin sculptează, Buzz primeşte rol după rol

31 de ani au trecut de la lansarea primului film din seria "Singur acasă", însă telespectatorii încă urmăresc cu entuziasm fiecare Crăciun pe care Kevin îl petrece în lipsa părinţilor. Joe Pesci, Daniel Stern şi Devin Ratray sunt doar o parte dintre actorii care ne bucură, an de an.

Copilul „vedetă‟ a cunoscut celebritatea de mic, iar înainte să apară în „Singur Acasă‟, Macaulay Culkin a apărut şi în filmul „My Girl‟ şi în „Wish Kid‟. Culkin a jucat apoi în numeroase producţii de succes, precum: „The Good Son‟, „Richie Rich‟ şi „Saved‟. El urmează să apară, anul acesta, în sezonul 10 al „American Horror Story‟. În 2017 a lansat brandul „Bunny Ears‟, care are un site web şi un podcast.

Cât priveşte viaţa amoroasă, a fost împreună cu actriţa Mila Kunis, aproape 9 ani, înaintea de despărţirea lor din anul 2011, iar, în prezent, se iubeşte cu Brenda Song şi împreună au o fiică, pe Dakota, care s-a născut în aprilie 2021. Actorul şi-a numit fiica, după sora lui, care a murit în anul 2008.

Joe Pesci, axat pe muzică

Pesci este un actor de renume la Hollywood, deoarece face parte din categoria actorilor premiaţi la Oscar. El a jucat în „Betsy’s Wedding‟ şi în „Goodfellas‟, în acelaşi an în care l-a jucat pe banditul din „Singur Acasă‟.

La începutul anilor 2000, a hotărât să ia o pauză de la viaţa de actor şi să se concentreze mai mult pe muzică, lansând piese de succes.

Actorul a fost căsătorit cu actriţa Claudia Haro, din 1988 până în 1992, ulterior s-a logodit cu modelul Angie Everhart, dar s-au despărţit în anul 2008. Joe şi Angie au împreună o fiică, pe Tiffany Pesci.

Daniel Stern, pasionat de sculptură

Jumătatea bandită a lui Joe Pesci a apărut în „The Wonder Years‟ şi în filmul „City Slickers‟, între „Singur Acasă 1‟ şi „Singur Acasă 2‟. De asemenea, după aceste 2 pelicule, el şi-a continuat cariera şi a apărut în filme, precum: „Rookie of the Year‟, „Viva Las Vegas‟ sau „A Previous Engagement‟.

De asemenea, s-a remarcat şi în domeniul artei. Stern este sculptor şi a creat piese impresionante pentru proiecte de artă publică, în California de Sud. Este căsătorit cu Laure Mattos, din anul 1980. Cei doi au împreună trei copii, iar unul dintre ei, Henry Stern, este senator în California.

Devin Ratray: „Buzz va avea mereu loc în inima mea‟

Devin Ratray avea doar 13 ani atunci când filmul „Singur Acasă‟ a ajuns în cinematografe. Ratray are acum vârsta de 44 de ani şi continuă să apară în emisiuni TV, dar şi în filme. El a jucat inclusiv în „Supernatural‟, „The Good Wife‟, „Mosaic‟ sau „Hustlers‟. „Sunt onorat că am continuat să acţionez în actorie, dar în mod clar, Buzz va fi mereu în sufletul meu‟, declara el .

Catherine O’Hara şi-a urmat cariera în cinematografie

După ce a jucat-o pe mama lui Kevin, Catherine O’Hara a apărut în multe pelicule, precum: „The Nightmare Before Christmas‟, „Over the Hedge‟, „Frankenweenie‟ sau „Tall Tall‟. În anul 2020, actriţa a câştigat şi un premiu Emmy pentru prestaţiile sale. În 1992, ea s-a căsătorit cu regizorul şi producătorul Bo Welch, iar împreună au doi copii.

