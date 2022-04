Ce îl sperie ”cel mai tare” pe Răzvan Simion. Preotul Visarion Alexa: Pe primul loc nu e frica de moarte

Vă redăm, în cele ce urmează, câteva idei din discuția lor:

Visarion Alexa: Există în psihologie o chestiune interesantă. Oamenii moderni au multe fobii, au multe frici. Pe primul loc nu e frica de moarte...

Răzvan Simion: ... e frica de sărăcie.

Visarion Alexa: Nu, frica de moarte e pe locul patru. Pe primul loc este frica de a vorbi în public. E fobia principală care îi chinuie pe mulți. Tu ești o persoană publică. Te văd la matinal, dimineața, cu Dani... sunteți ca peștele în apă...

Răzvan Simion: Da, avem și multe meciuri în picioare, cum ar zice fotbaliștii. Facem asta de foarte mult timp și o facem consecvent.

Visarion Alexa: Ai avut trac?

Răzvan Simion: Am avut. Și acum am un soi de trac, ar trebui să treacă zece minute să pot să fiu relaxat. Oamenii au frica asta pentru că așa au fost construiți. Este educația care ni s-a dat. Dacă te scotea la tablă, înghețai... Acum e la mare modă neuroștiința. Mi se că, în cei doi ani de pandemie, am putut să vorbim despre lucrurile acestea fără să ne considere cineva plecați. Am putut să vorbim și de Dumnezeu și de neuroștiință. Și de felul în care ne raportăm la ceva ce nu vedem.

Visarion Alexa: Din orice poți să înveți ceva.

(...)

Visarion Alexa: Spune-mi despre lumea în care vor crește copiii tăi. O pregătești într-un fel?

Răzvan Simion: Eu nu le pregătesc nimic. Nu sufăr așa de, cum să spun, de gândurile că sunt vreun constructor de ceva. Nu aș putea să schimb lucruri. (...) În teorie, și eu ar trebui să fac ceva. (...) Nu pot să-mi dau seama cum va fi lumea peste 20 de ani. Lucrurile au evoluat atât de rapid. Când am venit eu în București, în 2013, orașul s-a schimbat până acum. Tehnologia, felul în care interacționez cu prietenii. Cred că asta mă sperie cel mai tare. Petrecem mai mult timp pe un grup de WhatsApp decât petrecem undeva povestind și uitându-ne în ochi.

Visarion Alexa: Mai faci asta cu copiii tăi? Stați la masă împreună?

Răzvan Simion: E complicat... Nu poți să ceri chestiunea asta omului modern, care și-a schimbat și programul de lucru, care ajunge acasă pe la 18.30... Nu îi mai poți cere să pună toată familia acasă. (...) Generația tânără trăiește mai ancorată în acum decât am trăit noi. Prima întrebare era unde te vezi peste cinci ani. Ei sunt despre acum, trăiesc acum și nu își fac planuri diverse. (...) O lume mai bună ar fi o lume a înțelegerii, a iubirii și a iertării.

Declarațiile au fost făcute în podcastul „Pâine și sare”.

