Ce este constelația familială. Laura Ghiță: Mulți spun că se întâmplă magie / video

„Constelațiile familiale reprezintă o metodă de lucru cu sine și cred că se adresează oricărei persoane. Oricine are provocări în viață, orice fel de provocări, relaționare cu jobul, financiar, cu sănătatea, își poate găsi, nu neapărat o rezolvare, o rezoluție, ci un mod de abordare, ne ajută să conștientizăm foarte mult care sunt experiențele care m-au condus pe mine să ajung în acest moment în care lucrurile sunt mai încurcate în viața mea.

Se abordează realitatea dintr-o altă perspectivă, zic eu, dintr-o perspectivă mai largă și în același timp, mult mai profund. Mergem să căutăm în inconștientul nostru, în inconștientul colectiv, în acest câmp cuantic, morfogenetic, în acest câmp al sistemului de familie, experiențe, emoții care nu au fost procesate, relații care nu au fost aduse într-un moment de echilibru și ceea ce facem prin constelații.

Mulți se gândesc că vin la constelații și dintr-o dată li se schimbă viața, dintr-o dată vor avea un altfel de mod de a privi viața. Mulți spun că se întâmplă magie. Nu se întâmplă magie, este doar faptul că ne dăm voie intenționat și conștient să ne uităm acolo unde mintea noastră nu vrea să se uite, acolo unde nu am vrut, nu am putut să ne uităm, într-un loc în care este durere, este neînțelegere, este furie, un loc care nu este ușor să-l abordăm.”, a spus Laura Ghiță.

„Cum putem explica în mod concret ca să putem înțelege noțiunea de conexiune cu câmpul de tip argumentativ bioenergetic, energetic, cuantic, metafizic. Dacă stăm să o gândim, noțiunea de câmp informațional există, dar dintr-o prismă a unor biți, terabiți, date, megabiți, nu în psihologie. Întrebările auzite de-a lungul timpului de la oameni care au fost la constelații au avut ca și suport argumentativ în baza logicii lor următoarele trei enunțuri: cum se realizează această conexiune, cum poate un reprezentant să participe la viața mea personală atât timp cât eu nu-l cunosc și dacă persoana reprezentantă are o tulburare afectivă, emoțională, profundă nu cumva influențează răspunsurile?”, a întrebat Radu Leca.

„O să încep cu faptul că Bert Hellingar, care a fost părintele constelațiilor familiale, până când a murit afirma de multe ori că nu știm cum se întâmplă. De aceea am spus că mulți spun că se întâmplă magie, că este o minune. Nu este nici magie și nici minune.

Ce cred eu este că atunci când noi suntem pregătiți, fie am citit, fie am învățat, fie am lucrat cu noi, fie ne interesează această căutare personală, fie că am făcut această căutare personală într-o relație psihoterapeutică sau într-un alt fel de mod cu mine, atunci când noi suntem pregătiți, suntem și deschiși să accesăm niște spații din noi, din inconștientul nostru pe care nu le-am accesat până atunci.

Asta se întâmplă în câmpul constelațiilor de familie, accesăm acest spațiu al inconștientului meu și al celui de familie pentru că suntem parte în acest câmp.

Din punct de vedre științific, eu nu știu să explic cum se face că noi suntem parte a acestui când energetic, informațional, morfogenetic, cum se face că suntem parte a acestui câmp din punct de vedere științific, nu știu să explic, dar ceea ce văd, constelațiile familiale reprezintă un proces fenomenologic. Ne uităm la fenomen, ne uităm la fapte și așa explorăm ce se întâmplă, și așa aflăm ce se întâmplă acolo.

Știu doar că știința ne spune, ADN-ul nostru este informație, genele sunt informație. Știu doar că fizica cuantică spune că tot ceea ce există este conectat și interconectat.", a spus Laura Ghiță.

