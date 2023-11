„Plecarea medicilor români din România a constituit pentru mine o preocupare foarte veche. Încă de pe vremea când eram manager de spital am publicat câteva articole pe această temă, fenomenul de „Brain Drain” (n.r. migrația pentru oportunități profesionale și standarde de viață mai favorabile) fiind unul cu care România s-a confruntat mai ales după intrarea țării noastre în Uniunea Europeană și la vremea respectivă semnalam cu îngrijorare faptul că un număr extrem de mare de absolvenți de Medicină din România, aleg să profeseze în alte state. Căutam motivațiile. La vremea respectivă vorbeam despre salarii mici, despre condiții total improprii în spitalele de stat, vorbeam despre lipsa de valorizare și de crearea unei cariere care să-i satisfacă și găseam, ca să spun așa, o explicație a faptului că ei doresc să plece. Fenomenul migrației a scăzut în ultima vreme. Perioada post-pandemică nu mai are cotele îngrijorătoare dinainte și la fel am încercat să găsesc explicații. S-a investit foarte mult în sistemul sanitar în ultimii 10-15 ani, chiar dacă poate nu vrem să recunoaștem atât de deschis. Există infrastructuri de cercetare de nivel european, în România, care funcționează, pentru că au existat axe pe fonduri europene, managerii de proiect au știut să le acceseze și în acest moment România este dotată la nivel european. Și aș putea să spun chiar peste, din perspectivă tehnică, pentru că, în general, avantajul de a arde etape te ajută să-ți achiziționezi aparatură nouă, de ultimă generație, state of the art (n.r. ultima versiune) care, de multe ori, este peste nivelul celor achiziționate de alte țări, acum ceva vreme.” a subliniat consilierul prezidențial Diana Păun.

Salariile au crescut, dotările sunt de un alt nivel

„În al doilea rând, salariile au crescut în sistemul sanitar și au crescut semnificativ la toate categoriile profesionale și oportunitățile de a-ți face o carieră atât în sistemul public, cât și în cel privat, au crescut. Motiv pentru care, din fericire, acest fenomen al migrației halatelor albe, nu mai atinge, așa cum spuneam, cote atât de îngrijorătoare. În plus, mai există un element pozitiv pe care, paradoxal, l-a adus pandemia. Este vorba despre digitalizare. Pandemia ne-a făcut să ne digitalizăm. Am fost obligați să ne conectăm în timp real cu colegii de peste tot și astăzi, aceste sisteme IT ultraperformante, fac să nu mai existe granițe între state, din perspectivă medicală și cu o simplă apăsare de buton, în câteva secunde, poți să intri în contact cu orice expert din orice țară a lumii. Este un avantaj extraordinar în ceea ce numim azi telemedicină. Poți obține o a doua opinie de la orice medic din lume, poți chiar opera robotic un pacient aflat la mare distanță, asigurându-i în același timp o calitate a recuperării mult mai rapidă, decât ai face o recuperare într-un spital oarecare.” a conchis Diana Păun.

